Questo pomeriggio, alle ore 18, il Napoli allenato da Carlo Ancelotti scenderà in campo per affrontare la Sampdoria di Marco Giampaolo. Il match valido per la 22esima giornata di Serie A si disputerà allo Stadio San Paolo dove sono attesi circa 20 mila spettatori. La squadra partenopea arriva all'impegno odierno dopo aver pareggiato a San Siro con il Milan. La Sampdoria, invece, è reduce dalla vittoria per 4-0 contro l'Udinese. Il Napoli come organico di squadra è superiore ai blucerchiati, la Sampdoria però è una formazione molto ostica e tenterà di sfruttare le proprie chance in contropiede.

La partita in tv e live streaming

La partita valida per la terza giornata del girone di ritorno di Serie A, Napoli-Sampdoria, verrà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di guardare il match odierno anche in live-streaming sul sito/applicazione SkyGo (disponibile da Tablet, Smartphone e Pc).

Le probabili formazioni

Quest'oggi il tecnico azzurro, Carlo Ancelotti, dovrebbe mandare in campo i suoi giocatori con il modulo 4-4-2. In porta dovrebbe esserci Meret. In difesa, i due centrali Albiol e Koulibaly dovrebbero far coppia con Hysay e Mario Rui che agiranno da terzini. A centrocampo molto probabilmente ritroveremo Callejon, Allan, Hamsik, Ounas. La coppia d'attacco sarà invece composta da Insigne e Milik. Molto probabilmente l'attaccante belga Mertens partirà dalla panchina.

L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, dovrebbe mandare in campo i suoi calciatori con il modulo 4-3-1-2. A difendere la porta blucerchiata sarà Audero.

In difesa, al fianco dei due centrali Andersen e Colley, ci saranno i due terzini Bereszynski e Murru. A centrocampo dovrebbero partire dal 1' Linetty, Ekdal e Jankto. Ramirez avrà il compito di giocare alle spalle delle due punte Gabbiadini e Quagliarella, quest'ultimo in campionato ha già segnato la bellezza di 16 gol in 20 partite disputate, torna per l'ennesima volta da ex al San Paolo (ha militato nel Napoli nella stagione 2009-2010) contro la squadra di cui è grande tifoso, ulteriormente galvanizzato dalla recentissima convocazione per lo stage della nazionale di Mancini.

Probabile formazione, Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Ounas, Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti.

Probabile formazione, Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez, Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.