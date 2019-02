Annuncio

Il match clou della 25^ giornata della Liga si gioca oggi pomeriggio al Sanchez Pizjuan dove si sfideranno Siviglia e Barcellona con fischio d’inizio alle ore 16:15 e diretta streaming esclusiva su DAZN. Entrambe sono reduci dal palcoscenico europeo: bissando il successo ottenuto una settimana prima a Roma la squadra andalusa si è qualificata agli ottavi di Europa League eliminando la Lazio. Dall'altra parte i catalani sono stati bloccati sullo 0-0 dal Lione nell’andata degli ottavi Champions. In campionato, invece, reduce dalla netta sconfitta contro il Villarreal (3-0) e con un solo punto ottenuto nelle ultime tre giornate, il Siviglia appare in chiara flessione e pur mantenendo ancora la quarta piazza si è vista pericolosamente avvicinata dalla coppia Alavés-Getafe ora a -1.

Motivo per cui gli andalusi non possono commettere ulteriori passi falsi. Il Barcellona è saldamente al comando della classifica davanti alle due di Madrid, l’Atletico secondo a -7 e il Real terzo a -9.

Le probabili formazioni

Oltre al lungodegente Nolito, mister Pablo Machín dovrà inoltre valutare le condizioni degli acciaccati Escudero, Navas, Aleix Vidal e Gonalons. Dall’altra parte, Ernesto Valverde non potrà invece contare sugli infortunati Arthur, Cillessen e Rafinha. L’allenatore dei campioni di Spagna opterà quasi certamente per qualche cambio considerando che le due prossime gare del Barcellona saranno entrambe contro il Real Madrid, prima in Coppa del Re e poi in campionato. Queste le probabili formazioni al Sanchez Pizjuan:

Siviglia (5-3-2): Vaclik; J.

Navas, S. Gomez, Kjaer, Wober, Promes; Sarabia, Banega, Vazquez; Ben Yedder, André Silva. All.: Machín.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Dembélé. All.: Valverde.

Precedenti recenti di Siviglia-Barcellona

Quello che andrà in scena oggi sarà il quarto confronto diretto stagionale tra i biancorossi e i blaugrana. All’andata successo di Messi e compagni per 4-2, mentre nelle due sfide giocate per i quarti di finale della Coppa di Spagna è arrivata una vittoria a testa: 2-0 per il Siviglia al Pizjuan, ribaltato da un travolgente 6-1 per il Barcellona al Camp Nou.

Pronostico - Bookmakers schierati dalla parte della capolista con il segno 2 bancato intorno a quota 1.90 mentre il successo dei locali è offerto a tre volte e mezza l’eventuale posta giocata e il pareggio si avvicina a quota 4.

Un consiglio? Gol di entrambe.