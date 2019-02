Annuncio

La sconfitta in Champions League, subita dalla Juventus per 0-2 da parte dell'Atletico di Madrid di Diego Simeone, non ha fatto pentire Cristiano Ronaldo di aver lasciato il Real per iniziare una nuova avventura sportiva con la società bianconera. Ad affermarlo è Edu Aguirre, giornalista spagnolo del Chiringuito, considerato molto vicino al cinque volte pallone d'oro portoghese.

Il giornalista spagnolo ha commentato lo stato d'animo di CR7 dopo la partita di Champions al Wanda Metropolitano. Ma ha anche chiarito cosa pensa il fuoriclasse lusitano dell'ambiente juventino. "Cristiano Ronaldo - ha ribadito il giornalista - è tranquillo ed ha un unico obiettivo in testa, rimontare". Aguirre, inoltre, ha spiegato il significato del gesto del 5 fatto alla fine della partita di Champions League del 20 febbraio.

CR7 ha vinto 5 Champions, l'Atletico Madrid nessuna

Edu Aguirre ha spiegato che, con il suo gesto CR7, ha solo espresso la verità. In termini di trofei vinti e titoli conquistati Cristiano Ronaldo a livello internazionale ha decisamente surclassato l'Atletico di Madrid che ha quasi 120 anni di storia. Infatti, facendo un rapido confronto tra i palmarès, Cristiano Ronaldo ha vinto 5 Palloni d'oro, è stato 4 volte Calciatore europeo dell'anno, ha conquistato un Campionato europeo con la sua Nazionale, è stato per 3 volte Campione di Inghilterra, 2 volte campione di Spagna e, ovviamente, ha vinto per 5 volte la Champions League.

Per quanto riguarda l'Atletico di Madrid, nonostante abbia vinto diversi titoli nazionali spagnoli, 10 Campionati, 10 Coppe del Re e 1 Supercoppa spagnola, a livello internazionale ha conquistato per 3 volte l'Europa League, una Coppa delle Coppe, e solo una volta, nel 1974, è stato Campione del Mondo per Club vicendo la Coppa Intercontinentale la cui partecipazione spettava al Bayern che aveva vinto la Coppa dei Campioni, ma i bavaresi rinunciarono alla sfida contro l'Independiente alla quale andarono i colchoneros che avevano disputato la finale europea. In realtà l'Atletico non ha mai vinto la Coppa dei Campioni-Champions League pur avendo disputato tre finali.

La voglia di riscatto

Tornando alla sfida di ritorno con la squadra di Simeone, Aguirre spiega di aver sentito CR7 e di averlo trovato tranquillo ma determinato a realizzare la rimonta necessaria per far proseguire alla Juventus il cammino in Champions League. Conoscendolo, Aguirre spiega che è proprio in queste situazioni che Cristiano Ronaldo dà il meglio di sè. Lui è "totalmente sereno" e sicuro di riuscire nella difficile impresa. Il giornalista, per confermare la determinazione di CR7 ha pubblicato un tweet, ripreso dal suo giornale il Chiringuito, in cui utilizza solo tre parole spagnole digitate in maiuscolo ma compresibili a tutti, "Vamos a remontar".