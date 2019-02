Annuncio

L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. La società nerazzurra a giugno uscirà dal settlement agreement e a luglio sarà libera dai paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario e così potrà investire con maggiore libertà. Il reparto che subirà maggiori modifiche è sicuramente il centrocampo essendo quello che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, sia a livello numerico che a livello qualitativo. L'unico sicuro della conferma sembra essere Marcelo Brozovic, ma sono in risalita anche le quotazioni di Radja Nainggolan dopo le ultime prestazioni. Inter che avrebbe individuato anche il primo grande rinforzo per la prossima stagione. Si tratta del centrocampista croato del Barcellona, Ivan Rakitic.

Rakitic primo colpo

Il primo colpo dell'Inter potrebbe essere Ivan Rakitic. Il centrocampista croato sembra in rotta con il Barcellona che ha già dichiarato di non essere disposto a trattare il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2021, e con una clausola rescissoria da centoventicinque milioni di euro. I blaugrana, anzi, hanno messo le mani avanti chiudendo l'acquisto di ben due giocatori. Uno è il centrocampista olandese attualmente in forza all'Ajax, Frenkie de Jong, già annunciato ufficialmente a gennaio. L'altro è Adrien Rabiot, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain.

Rakitic, alla luce di tutto ciò, avrebbe dato già il proprio consenso a trasferirsi a Milano anche su spinta della moglie, innamorata della città e con la passione per la moda. Le due società hanno cominciato ad imbastire la trattativa che potrebbe andare in porto per una cifra tra i cinquanta e i sessanta milioni di euro.

La nuova Inter

Inter che cambierà molto, soprattutto a centrocampo. Oltre a Rakitic, sembra quasi fatta per Barella per il quale è ben avviata la trattativa con il Cagliari. Insieme a Rakitic, inoltre, non sembra tramontata l'idea Modric. Il giocatore del Barcellona, anzi, potrebbe essere proprio l'arma in più per convincere il Pallone d'oro che, avendo il contratto in scadenza a giugno 2020, potrebbe lasciare il Real Madrid per un piccolo indennizzo.

Cambierà molto anche l'attacco visto che lascerà quasi sicuramente Ivan Perisic, che è stato vicino all'addio già a gennaio, e molto probabilmente Mauro Icardi, la cui frattura con la società sembra insanabile dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano.

Al suo posto il club pensa a Edinson Cavani, al passo d'addio con il Psg e con il contratto in scadenza a giugno 2020. Al posto del croato, invece, il sogno di Marotta è Federico Chiesa, talento prodigio del calcio italiano.