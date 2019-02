Annuncio

Annuncio

Il rapporto tra l'Inter e Mauro Icardi sembra essere ai minimi storici e la cessione nella prossima sessione estiva di Calciomercato sembra la soluzione migliore per porre fine ad ogni polemica, legata anche alle dichiarazioni rilasciate dalla moglie e agente, Wanda Nara. Con la sua partenza, tra l'altro, i nerazzurri sistemerebbero definitivamente il bilancio in ottica fair play finanziario, uscendo poi a luglio dal settlement agreement siglato con la Uefa. Il club si sta guardando già intorno per individuare un giocatore che possa non far rimpiangere l'ormai ex capitano nerazzurro. Tra i tanti nomi fatti in queste ore, ce n'è uno che rappresenta il sogno dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Si tratta del centravanti uruguaiano del Paris Saint Germain, Edinson Cavani.

Annuncio

L'Inter starebbe pensando a Cavani

Potrebbe essere Edinson Cavani il nome individuato dall'Inter in caso di addio di Mauro Icardi. Il centravanti uruguaiano sembra destinato a lasciare il Paris Saint Germain visti i rapporti non idilliaci con altre stelle dello spogliatoio, su tutti Neymar. Il Matador, inoltre, ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e i francesi vorranno evitare di ritrovarsi in rosa un giocatore in scadenza di contratto, cercando di monetizzare dalla sua cessione, investendo poi sul sostituto.

Cavani, tra l'altro, è un vero e proprio sogno di mercato dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che lo ha seguito spesso negli anni scorsi, quando era alla Juventus. Già negli anni in cui il Matador era a Napoli l'ex dirigente della Juventus fece un tentativo, che andò a vuoto.

Annuncio

I migliori video del giorno

Lo stesso, poi, è successo negli ultimi anni, in particolar modo prima dell'acquisto di Gonzalo Higuain. Ora l'occasione potrebbe essere quella giusta, con una quotazione non troppo alta dato che il Paris Saint Germain è disposto a trattare la cessione del proprio centravanti per una cifra tra i quaranta e i cinquanta milioni di euro. L'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio, che supera i dieci milioni di euro a stagione. I nerazzurri, però, potrebbero convincere il Matador spalmandolo su più anni, con un contratto quadriennale ad una cifra tra i sei e i sette milioni di euro a stagione.

Non solo Cavani

Con la cessione di Icardi l'Inter potrebbe avere un tesoretto importante da investire sul mercato.

Annuncio

Oltre a Edinson Cavani, un rinforzo importante potrebbe arrivare in mezzo al campo visto che il centrocampo è il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione. Il nome in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri è quello di Ivan Rakitic. Il Barcellona non ritiene più incedibile il centrocampista croato e potrebbe trattare la sua cessione per una cifra tra i sessanta e i settanta milioni di euro.