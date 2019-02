Annuncio

Ieri sera la Juventus non si è ritrovata per il ritiro, ma i bianconeri si sono allenati questa mattina per preparare la sfida contro il Frosinone. La prossima partita consentirà alla squadra di Massimiliano Allegri di prepararsi in vista del match contro l'Atletico Madrid di Champions League. Proprio pensando alla partita del 20 febbraio Massimiliano Allegri farà le scelte di formazione per la partita di oggi, anche se l'allenatore juventino non dovrebbe fare troppo turn-over e al match europeo si penserà solo a partire da domani. In particolare, il tecnico livornese farà giocare Leonardo Bonucci, che così potrà verificare le condizioni della sua caviglia. Al fianco del numero 19 bianconero ci sarà Martin Caceres, visto che Daniele Rugani non è al top.

In difesa mancherà anche Alex Sandro che è squalificato: al suo posto dovrebbe toccare a Leonardo Spinazzola. Un'altra novità di formazione in casa Juve riguarderà l'attacco, dove Paulo Dybala tornerà ad agire nel tridente con Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic.

Dybala si riprende il posto in attacco

Questa sera, tra i titolari della Juventus si rivedrà Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero si riprenderà il posto con Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo, ma alla Joya non basterà tornare in campo dal primo minuto per garantirsi un posto per il match di Champions League. Infatti, Paulo Dybala non è certo di giocare contro l'Atletico Madrid. Al Wanda Metropolitano, Massimiliano Allegri potrebbe voler schierare Federico Bernardeschi, che garantirebbe maggiore protezione al centrocampo, oppure potrebbe affidarsi a Douglas Costa, che con la sua velocità potrebbe creare molti problemi agli spagnoli.

Il brasiliano fu 'devastante' lo scorso anno al Bernabeu contro il Real Madrid e dunque Massimiliano Allegri potrebbe volersi affidarsi ancora lui. Sicuramente la partita di questa sera contro il Frosinone potrebbe aiutare il tecnico livornese a prendere magari delle decisioni già in vista della Champions League.

Khedira confermato a centrocampo

Se per Paulo Dybala la partita contro il Frosinone sarà una prova generale in vista della Champions League, per molti altri giocatori il match di oggi sarà il modo per mantenere il ritmo partita. Fra questi c'è Sami Khedira, che sfrutterà la partita odierna proprio per mantenere la forma in vista del Wanda Metropolitano. Il tedesco stasera sarà titolare con Miralem Pjanic e Rodrigo Bentancur.

Infatti, per il match contro il Frosinone Massimiliano Allegri potrebbe decidere di far riposare Blaise Matuidi, che fino ad ora ha giocato tantissimo. Per il resto le novità più grandi saranno in difesa, dove sulla destra tornerà Joao Cancelo, mentre a sinistra agirà come detto forse Leonardo Spinazzola. In mezzo, invece, al fianco di Martin Caceres ci sarà Leonardo Bonucci. In panchina ritornerà Giorgio Chiellini.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Caceres, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Khedira; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.