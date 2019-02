Annuncio

Il caso Icardi continua a far parlare in casa Inter. La società ha deciso di togliere la fascia di capitano al centravanti argentino, affidandola al portierone sloveno Samir Handanovic con un comunicato ufficiale diramato nella mattinata di mercoledì. Una scelta presa dal club in seguito al summit andato in scena alla Pinetina martedì tra l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Luciano Spalletti, che sarebbe la diretta conseguenza delle ultime dichiarazioni della moglie e agente dell'attaccante, Wanda Nara, rilasciate in queste settimane negli studi di Tiki Taka. A questo punto la frattura potrebbe essere insanabile, tanto che Icardi ha anche rifiutato la convocazione per il match di Europa League giocato ieri sera contro il Rapid Vienna. La cessione del giocatore, a questo punto, potrebbe essere un'ipotesi da prendere seriamente in considerazione.

Icardi nel mirino di diversi top club

L'Inter potrebbe dunque aver cominciato a riflettere sul futuro dell'ex capitano, Mauro Icardi. Il centravanti argentino non è più ritenuto incedibile, anche perché la trattativa per il rinnovo di contratto non sembra decollare ed è ovvio che in questa fase sia ferma. La clausola rescissoria da centodieci milioni di euro, valida solo per l'estero, non sembra essere un problema per i top club interessati, come il Real Madrid, il Manchester United e il Paris Saint Germain, con il quale si è anche ipotizzato uno scambio con Edinson Cavani.

L'Inter, però, potrebbe anche accettare di sedersi al tavolo delle trattative per una cifra leggermente inferiore, magari tra i novanta e i cento milioni di euro, che gli permetterebbe comunque di poter poi trovare un sostituto all'altezza e rinforzare la rosa anche in altri reparti.

I nerazzurri, tra l'altro, avrebbero già iniziato a guardarsi intorno per trovare un'alternativa che non faccia rimpiangere l'argentino che quest'anno ha fatto la differenza anche alla sua prima stagione in Champions League, mettendo a segno quattro reti in sei presenze che, però, alla fine non sono state sufficienti per staccare il biglietto per la fase ad eliminazione diretta.

I possibili sostituti

Ha parlato dei possibili sostituti anche la nota emittente Telelombardia e Top Calcio 24, facendo una lista di quelli che potrebbero essere i potenziali sostituti di Icardi.

Tra questi c'è il centravanti della Roma, Edin Dzeko, la cui quotazione si aggira tra i venti e i trenta milioni di euro, anche per l'età avanzata, essendo un classe 1986.

Già lo scorso anno il bosniaco è stato vicino alla cessione, quando a gennaio sembrava tutto fatto con il Chelsea.

In Italia gli obiettivi sono Paulo Dybala, che ha la stessa quotazione di Icardi, intorno ai cento milioni di euro e sembra in rotta con la Juventus, e Duvan Zapata, valutato cinquanta milioni di euro vista l'ottima annata che sta disputando.

Gli ultimi due nomi, invece, sono quelli che fanno sognare i tifosi. Uno è quello di Robert Lewandowski, centravanti polacco che potrebbe lasciare il Bayern Monaco per una cifra intorno ai settanta milioni di euro, e l'altro è quello di Karim Benzema, valutato cinquanta milioni e che potrebbe lasciare il Real Madrid la prossima estate.