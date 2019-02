Annuncio

Da qualche mese a questa parte alla Juventus viene, spesso, accostato il nome di James Rodriguez. Il colombiano non vive una situazione troppo rosea al Bayern Monaco che, infatti, non sembra intenzionato a riscattarlo. Per questo, in estate, il giocatore dovrebbe tornare al Real Madrid. Il club spagnolo, però, non vorrebbe tenere James Rodriguez: per questo motivo probabilmente le merengues gli cercheranno un'altra sistemazione. L'agente del colombiano, Jorge Mendes, è già al lavoro per trovare una squadra che possa accogliere il suo assistito e, visti gli ottimi rapporti con la Juve, non è da escludere che le parti ne possano parlare.

Inoltre, Marca ha affermato che Cristiano Ronaldo avrebbe già parlato con James Rodriguez per convincerlo a trasferirsi a Torino.

James Rodriguez non dovrebbe restare al Bayern

Il futuro di James Rodriguez è ancora tutto da decifrare visto che il Bayern Monaco non avrebbe intenzione di riscattarlo.

Il colombiano, dunque, potrebbe essere un'occasione di mercato che molte squadre vorrebbero cogliere. Ovviamente chi fosse interessato a lui dovrà rivolgersi al Real Madrid, proprietario del suo cartellino. Infatti, qualora il Bayern Monaco decidesse di non riscattarlo, a quel punto sarebbero le merengues a doversi occupare del futuro di James Rodriguez. Inoltre, sembra al quanto difficile che il Real Madrid possa decidere di trattenerlo. Tra le tante squadre che potrebbero essere interessate al colombiano ci sarebbe anche la Juve. I bianconeri sono alla finestra e monitorano la situazione di James Rodriguez e chissà che in estate Paratici non possa farsi avanti per avere il giocatore.

Joao Felix interessa a molte squadre

La Juve e Jorge Mendes, nei prossimi mesi, potrebbero parlare di diversi giocatori.

Infatti, i bianconeri sarebbero interessati ad uno dei giovani talenti del super agente: si tratta di Joao Felix. Il giocatore classe '99 è ambito da diversi club, non solo dalla Juve, visto che sulle sue tracce ci sarebbe anche il Real Madrid. Il Benfica, però, vorrebbe blindare Joao Felix. Il club lusitano ha un contratto con il ragazzo classe '99 fino al 2023 e il giocatore ha una clausola rescissoria da 120 milioni. Il Benfica vorrebbe alzare questa cifra e portarla a 200 milioni. Dunque, adesso non resta che attendere l'evoluzione di questa situazione e soprattutto quale sarà la prima squadra a farsi avanti per Joao Felix. Chissà che il suo futuro non possa essere in Italia visto che il ragazzo di recente ha dichiarato che sogna di giocare insieme a Cristiano Ronaldo.