Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta Panorama infatti, il Dalian Yifang, squadra che milita nel campionato cinese, avrebbe messo nel mirino Mario Mandzukic, attaccante croato di proprietà del club bianconero, sicuramente uno dei punti di forza della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Il Dalian vorrebbe formare un attacco stellare e considererebbe Mandzukic il giocatore perfetto per il salto di qualità.

Non dimentichiamo inoltre che il club cinese è a un passo dall'acquisto di Marek Hamsik. Il giocatore slovacco, dopo ben dodici anni al Napoli (dove ha superato il record di reti detenuto da Maradona), avrebbe deciso di accettare la proposta del Dalian (ben nove milioni di euro a stagione), dal momento che vuole iniziare una nuova avventura calcistica.

Ora la squadra cinese vorrebbe affiancare Mandzukic ad Hamsik e avrebbe messo sul piatto una super offerta da dieci milioni di euro a stagione per il centravanti croato. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul Calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, super offerta del Dalian per Mandzukic

Il Dalian ci ha preso gusto: dopo Marek Hamsik infatti vorrebbe regalarsi anche il forte attaccante croato della Juventus, mettendo sul piatto cifre inavvicinabili per il campionato di Serie A. In realtà il primo nome sul taccuino del Dalian era Ciro Immobile, ma l'attaccante italiano ha poi deciso di rimanere a Roma. Per questo (e anche per il fatto che Lotito ha rifiutato un'offerta di sessanta milioni di euro), il Dalian sta cercando di ingaggiare Mario Mandzukic, ma l'attaccante croato non sembra abbia alcuna intenzione di lasciare la Juventus. L'ex giocatore del Bayern Monaco infatti vorrebbe restare a Torino per vincere finalmente la tanto agognata Champions League.

Intanto la Juventus, si sta già muovendo per la prossima sessione di calciomercato estivo. Il primo obiettivo per rinforzare la difesa è De Ligt, fortissimo difensore centrale classe 1999 che milita nelle fila dell'Ajax, il cui valore al momento è di almeno settanta milioni di euro. Un altro possibile colpo della Juventus per la prossima stagione è Marcelo, terzino sinistro brasiliano del Real Madrid. Da tempo corteggiato dal club bianconero, è grande amico di Cristiano Ronaldo, che starebbe tentando di convincerlo a raggiungerlo a Torino per l'estate.