Fin da questa mattina, i tifosi della Juventus hanno deciso di raggiungere il centro sportivo della Continassa per fare gli auguri di buon compleanno di Cristiano Ronaldo, i sostenitori della Vecchia Signora sono arrivati davvero da tutto il mondo visto che sono presenti anche fans provenienti dal Giappone, CR7, oggi, compie 34 anni e il mondo bianconero ha deciso di celebrarlo. e anche sui social stanno arrivando davvero moltissimi messaggi dedicati al portoghese. Dunque, Cristiano Ronaldo, quando, farà il suo arrivo alla Continassa verrà accolto dai suoi sostenitori che sono pronti a festeggiarlo.

Poi nel pomeriggio, lui e i suoi compagni scenderanno in campo per mettere nel mirino il match contro il Sassuolo. I bianconeri torneranno al JTC dopo i due giorni di riposo e oggi sarà anche l'occasione per fare il punto della situazione sugli infortunati.

Gli auguri della Juve e di Bernardeschi a CR7

Cristiano Ronaldo per i suoi 34 anni sta ricevendo moltissimi messaggi di auguri.

Anche la Juventus e molti suoi giocatori hanno deciso di utilizzare i social per celebrare CR7. Il club bianconero sui suoi profili Twitter e Instagram ha condiviso diverse immagini proprio che ritraggono il portoghese nei suoi primi mesi in bianconeri. Anche Federico Bernardeschi ha scelto i social per fare gli auguri a CR7. Il numero 33 juventino ha condiviso in una Instagram Stories una foto che lo ritrae con il portoghese al quale ha aggiunto il commento: "Buon compleanno Cristiano".

Bonucci e Chiellini verso il rientro

Da oggi, in casa Juve si farà un po' il punto della situazione sugli infortunati. Infatti, la partita di Champions League contro l'Atletico Madrid si sta avvicinando e l'obiettivo per il 20 febbraio è quello di avere a disposizione tutti i giocatori. In particolare c'è la volontà di riconsegnare a Massimiliano Allegri sia Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Entrambi puntano a rientrare proprio per la sfida di Champions League. Nelle ultime ore soprattutto per quanto riguarda Leonardo Bonucci sta crescendo l'ottimismo. Infatti, il numero 19 bianconero sta lavorando intensamente per essere proprio in campo al Wanda Metropolitano. Mentre per quanto riguarda Giorgio Chiellini fon da subito la situazione è apparsa piuttosto confortante e il suo infortunio non è grave. Perciò anche il Capitano della Juve sarà a disposizione per il match di Champions League. Mentre per quanto riguarda Douglas Costa bisognerà attendere che il suo infortunio venga valutato e probabilmente domenica verrà tenuto a riposo. Per il numero 11 bianconero si parla di uno stop di 7/10 giorni. Oltre a questi tre giocatori va monitorata anche la situazione di Federico Bernardeschi che però ieri si è allenato con la nazionale italiana e dunque il suo infortunio sembra essere alle spalle.