Annuncio

Annuncio

Nella giornata di ieri, Douglas Costa ha vissuto una brutta disavventura. Il numero 11 bianconero intorno alle 11:15 di lunedì mattina si trovava a bordo della sua Jeep Cherooke sulla A4 e ha avuto un piccolo incidente automobilistico. Il brasiliano fortunatamente non ha riportato ferite, mentre un altro uomo che è rimasto coinvolto nello scontro è stato portato in ospedale in codice giallo. La macchina dell'ex Bayern Monaco ha avuto danni ingenti, ma per fortuna, come detto, il giocatore della Juventus non riportato conseguenze.

Infatti, già in serata il brasiliano era a Parigi dove ha preso parte al party del connazionale Neymar.

Douglas Costa presente al party di Neymar

Quella di ieri è stata sicuramente una giornata intensa per Douglas Costa. Il brasiliano in mattinata è rimasto coinvolto in un incidente stradale e poi in serata era a Parigi per prendere parte ai festeggiamenti per i 27 anni di Neymar.

Advertisement

Il giocatore della Juve ha preso parte alla festa del connazionale nella quale ha ritrovato anche il suo ex compagno Gianlugi Buffon. La festa di Neymar era a tema e tutti gli invitati indossavano qualcosa di rosso, visto che la serata era denominata 'Nuit Rouge'. Oltre a Douglas Costa e all'ex portiere bianconero erano presenti anche Marco Verratti, Dani Alves e la stella francese Mbappè. Questi ultime due erano particolarmente scatenati. Il festeggiato invece si è presentato con le stampelle rigorosamente rosse visto che è alle prese con un infortunio piuttosto serio. Douglas Costa dunque si è ripreso piuttosto in fretta dallo spavento che si è preso dopo l'incidente automobilistico di ieri mattina.

Il brasiliano é atteso alla Continassa

Questo pomeriggio, la squadra di Allegri riprenderà gli allenamenti in vista del match contro il Sassuolo.

Advertisement

I bianconeri dovranno valutare anche la situazione di Douglas Costa che contro il Parma si è fermato a causa di un affaticamento muscolare al quadricipite. Per lui non si dovrebbe trattare di nulla di grave anche se resta in dubbio per il match di domenica contro i neroverdi al Mapei Stadium. Alcune indiscrezioni parlano di uno stop di 7/10 giorni. Dunque, se questa prognosi dovesse essere confermata Douglas Costa dovrebbe rientrare per la sfida contro il Frosinone del 15 febbraio in campionato. In ogni caso per capire le condizioni fisiche dell'esterno non resterà che attendere il comunicato da parte della Juventus.