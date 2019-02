Annuncio

Negli ultimi giorni sono circolate alcune voci che vorrebbero una separazione, a fine stagione, fra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Questa mattina, però, il quotidiano sportivo 'Tuttosport' ha rivelato in esclusiva che CR7 è felice in bianconero e che non ha nessuna intenzione di lasciare Torino. Infatti, non è arrivata nessuna offerta da parte del Manchester United né al giocatore né alla società bianconera. Ma soprattutto Cristiano Ronaldo è sempre convinto della scelta fatta in estate e nel suo futuro vede la Juve. Perciò le voci che lo vorrebbero scontento e a un passo dall'addio non trovano conferme: questo non può che far piacere ai tifosi della Vecchia Signora che potranno ancora ammirare il loro fenomeno.

Ronaldo e la Juve pensano alla Champions League

Cristiano Ronaldo, dunque, allontana le voci che lo vorrebbero lontano dalla Juve: adesso il suo obiettivo e quello dei bianconeri è pensare solo ed esclusivamente ai prossimi impegni. In particolare sul calendario della Vecchia Signora c'è una data segnata con il circolino rosso: 12 marzo. Questo sarà il giorno più importante per la squadra di Massimiliano Allegri che, contro l'Atletico Madrid, cercherà di rimontare il 2-0 dell'andata. Cristiano Ronaldo è una delle certezze di formazione del tecnico livornese che, però, nei prossimi 14 giorni dovrà disegnare l'undici perfetto per battere gli spagnoli. Oltre a CR7, un'altra delle certezze sembra essere Federico Bernardeschi: Massimiliano Allegri punta molto su di lui e sta pensando di schierarlo o in attacco o a centrocampo. Il numero 33 bianconero, con il suo talento, è uno degli uomini chiave per provare a scardinare il muro che ergerà l'Atletico Madrid.

Si spera di recuperare Douglas Costa

Nei prossimi quattordici giorni la Juve punta a recuperare Douglas Costa. Il brasiliano sta avendo una stagione piuttosto travagliata, ma la speranza è che, per la sfida di Champions contro l'Atletico Madrid, possa essere a disposizione. Infatti, il numero 11 bianconero potrebbe essere una freccia in più nell'arco di Massimiliano Allegri e con la sua velocità potrebbe davvero fare la differenza. Douglas Costa, però, è fuori dalla sfida contro il Parma e perciò dovrà ancora lavorare per ritrovare la condizione fisica: per questo motivo non dovrebbe recuperare per la gara contro il Napoli e forse anche contro l'Udinese potrebbe dare forfait. Solo nei prossimi giorni, probabilmente, si capirà quando Douglas Costa potrà tornare a disposizione.