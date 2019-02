Annuncio

Ieri, nel post partita della sfida contro il Bologna, Massimiliano Allegri con un tweet ha sottolineato che mancavano 16 giorni alla partita più importante della stagione, ovvero la sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. L'allenatore della Juventus ha definito quella contro gli spagnoli come "la partita". Dunque da oggi scatta il countdown in vista della Champions League e il tecnico livornese per questo match sta studiando alcune soluzioni tattiche.

Infatti, il 12 marzo i bianconeri potrebbero scendere in campo con il 4-4-2, ieri a Bologna si è intravisto qualcosa e l'uomo chiave in vista dell'impegno europeo sembra essere Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero potrebbe agire a centrocampo sulla destra con Miralem Pjanic e uno fra Blaise Matuidi o Rodrigo Bentancur in mezzo, mentre a sinistra potrebbe essere schierato Joao Cancelo, ma non è da escludere nemmeno l'ipotesi Douglas Costa.

Al momento però il brasiliano è fermo ai box e bisognerà capire come rientrerà e soprattutto quale sarà il suo stato di forma. Per quanto riguarda l'attacco, invece, non sembrano esserci particolari dubbi e ci si affiderà a Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic, con Paulo Dybala che dovrebbe partire dalla panchina.

Allegri valuta l'opzione Barzagli

Nei prossimi quindi giorni Massimiliano Allegri farà diverse prove per capire quale formazione schierare contro l'Atletico. Il tecnico livornese sfrutterà le prossime settimane nelle quali potrà allenare la sua squadra senza impegni infrasettimanali e poi contro Napoli e Udinese potrebbe mettere in pratica alcuni accorgimenti proprio in ottica Champions.

Una delle soluzioni al vaglio dell'allenatore della Juve e Andrea Barzagli. Il numero 15 bianconero potrebbe agire come terzino destro e in alcuni momenti della partita consentirebbe alla vecchia signora di schierarsi con la difesa a tre. Inoltre, nel match di ritorno contro l'Atletico Madrid Alex Sandro sarà squalificato e per questo motivo Mattia De Sciglio dovrebbe essere dirottato sulla sinistra. Di certo le soluzioni a Massimiliano Allegri non mancano e avrà quindici giorni per trovare l'intuizione giusta per tentare l'impresa in Champions League. L'ambiente bianconero crede nella rimonta e sicuramente quella del 12 marzo dovrà essere una serata nella quale la squadra data tutto fino alla fine.

Prima della Champions la Juve pensa solo al campionato

Le prossime due sfide di campionato per la Juve saranno davvero importanti perché serviranno a ritrovare la giusta condizione atletica. Per questo motivo i bianconeri cercheranno di pensare solo alla Serie A per arrivare nel migliore dei modi alla gara contro l'Atletico Madrid.

Peraltro la Juve domenica è attesa al San Paolo per affrontare il Napoli e dunque tutte le energie saranno rivolte a questa sfida, che potrebbe essere praticamente decisiva per lo Scudetto.