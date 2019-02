Annuncio

Le ultime notizie che arrivano dall'Olanda potrebbero rivelarsi molto interessanti per i tifosi juventini. Sembra infatti che Ricardo Schlieper, agente dell'argentino dell'Ajax Tagliafico, abbia confermato come il Real Madrid sia interessato al suo giocatore, anche se la società spagnola non avrebbe ancora formulato un'offerta precisa per accasarsi il terzino sinistro. Quest'ultimo ha due anni di contratto con l'Ajax, ma sembra sia già pronto per un salto di qualità che potrebbe dare una svolta alla sua carriera. Il Real potrebbe essere quindi la società in grado di accontentare le ambizioni del giocatore, titolare inamovibile nell'Ajax. Tali dichiarazioni hanno evidentemente confermato come Marcelo potrebbe lasciare in estate il Real Madrid, considerata l'amicizia con Cristiano Ronaldo, la possibile meta sarebbe proprio la Juventus, alla ricerca di esperienza e qualità sulle fasce.

Marcelo possibile sostituto di Alex Sandro

Nonostante il recente rinnovo contrattuale, Alex Sandro non si sta esprimendo al massimo delle sue potenzialità e sembra quindi che il suo futuro alla Juventus possa essere in discussione. Le richieste non mancano, soprattutto da società della Premier League, che investirebbero una notevole somma pur di acquistare il brasiliano. Marcelo quindi potrebbe essere il sostituto di Alex Sandro, e il possibile interesse del Real Madrid per Tagliafico sarebbe una piccola conferma dell'eventuale partenza in estate del terzino della nazionale brasiliana

Marcelo ritroverebbe il suo amico Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo vorrebbe alla Juventus il suo amico Marcelo, anche le recenti dichiarazioni della moglie del brasiliano, sull'eventuale possibilità di trasferirsi a Torino, sono state un'ulteriore conferma di come la Juventus possa davvero investire sul talento brasiliano, che risolverebbe molti problemi bianconeri in tema di spinta sulla fascia sinistra.

Sarà evidentemente importante il match di ritorno contro l'Atletico Madrid per capire le ambizioni della società piemontese. Nel caso si concretizzi l'eliminazione dalla Champions League, potrebbe essere possibile un vero e proprio restyling per la Juventus, già dal Calciomercato estivo. Serve qualità a centrocampo, ma anche innesti in difesa,per rinforzare un settore che poggia troppo sugli affidabili, ma pur sempre 'datati' e spesso acciaccati, Bonucci e Chiellini.