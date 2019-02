Annuncio

Pavel Nedved è da sempre legatissimo ai colori della Juventus. Il sodalizio tra i bianconeri e la 'Furia Ceca' dura dall'estate del 2001 ed è più solido che mai. Nedved, prima ha dato tutto se stesso in campo, portando i bianconeri a raggiungere risultati davvero incredibili e poi da qualche anno è il vice presidente della Vecchia Signora. L'ex giocatore Ceco ormai è uno dei pilastri dei bianconeri e con l'addio di Marotta ha sempre più poteri. Ieri pomeriggio, Pavel Nedved era ovviamente a Bologna al seguito della Juve e ha assistito alla partita della squadra di Massimiliano Allegri dalle tribune del Dall'Ara. Il vice presidente della Juve ha da sempre grande grinta e lo dimostra tutelando i colori bianconeri più di chiunque altro.

Anche ieri Nedved si è ritrovato a dover difendere la sua Juve. Infatti, come riporta Il Corriere di Torino, il dirigente juventino domenica pomeriggio ha avuto un battibecco con un tifoso del Bologna che indossava la maglia dell'Atletico Madrid. L'adrenalina verso la sfida di Champions League sta già salendo e le scorie per la sconfitta di mercoledì non sono ancora del tutto smaltite. Nedved come tutti i bianconeri probabilmente soffre ancora per il risultato di mercoledì, ma nessuno può toccargli la sua Signora che ha difeso con grinta anche in quel di Bologna.

Juve a riposo

Tra quindici giorni la Juve sarà attesa dalla sfida di ritorno contro l'Atletico Madrid, prima di questa partita i bianconeri avranno due importanti appuntamenti in campionato che serviranno a Massimiliano Allegri per fare le prove generali in vista della Champions League.

Adesso però i giocatori juventini si godranno qualche giorno di relax. La Juve, infatti, oggi e domani non sarà alla Continassa visto che la ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di mercoledì. Dal 27 febbraio, i bianconeri inizieranno così a preparare la gara contro il Napoli e Massimiliano Allegri inizierà a pensare alla formazione da schierare al San Paolo, in vista del match di domenica rientrerà sicuramente Emre Can che ieri era squalificato, anche se dovrebbe partire dalla panchina.

Si spera di recuperare Douglas Costa

Nei prossimi giorni, in casa Juve si lavorerà per riconsegnare Douglas Costa a Massimiliano Allegri. Il brasiliano è fermo dalla sfida contro il Parma e la speranza è che possa rientrare per il match di domenica contro il Napoli.

Infatti, Douglas Costa potrebbe essere molto prezioso anche per il match contro l'Atletico Madrid.