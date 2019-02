Annuncio

La scorsa settimana, la Juventus ha comunicato il lancio di un bond da 175 milioni di euro. Il club bianconero ha deciso di intraprendere questa strada per ottimizzare il debito e per le esigenze di cassa della società. Nella giornata di ieri la Juve ha fornito un prospetto in relazione proprio al bond da 175 milioni di euro che è stato lanciato all'Irish Stock Exchange. In questa comunicazione il club bianconero ha spiegato diverse cose e uno di questi punti spiegava come la Vecchia Signora sia penalizzata nella distribuzione dei diritti TV dalla capienza dell'Allianz Stadium. L'impianto bianconero garantisce ottimi introiti alle casse societarie a livello di botteghino ma i suoi 41.507 posti a sedere sarebbero un problema per quanto riguarda i diritti televisivi.

Nel prospetto fornito dalla Juve viene spiegato come avviene la distribuzione degli introiti derivanti dai diritti TV: "Il 12% è legato al numero degli spettatori paganti negli stadi", si legge nel prospetto bianconero: "Per quanto riguarda quest'ultimo indice, l'Emittente (La Juventus ndr) è penalizzato - ha scritto il club piemontese - dalla minore capacità dell'Allianz rispetto agli stadi dei principali club".

Intanto la Juve pensa anche al campo

La Juve è sempre concentrata su due aspetti: quello economico e quello di campo. Se delle faccende legate ai bilanci e al bond da 175 milioni se ne occupa la dirigenza, Massimiliano Allegri invece si occupa delle questioni di campo. Infatti, questa sera, la Vecchia Signora sarà impegnata nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League e per questo match il tecnico livornese ha deciso di sfruttare tutto il suo potenziale offensivo.

Dal primo minuto contro l'Atletico Madrid si vedranno Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. Il numero 10 bianconero è riuscito a conquistarsi una maglia da titolare e ha vinto la concorrenza di Federico Bernardeschi. Le quotazioni di Dybala sono salita anche dopo il gran gol realizzato contro il Frosinone e questo può essere stato un aspetto importante che ha indotto il tecnico juventino ad optare per la Joya.

Douglas Costa è rimasto a Torino

Per il match di oggi, invece, non ci sarà Douglas Costa che è rimasto a Torino perché non ha ancora smaltito il problema muscolare accusato contro il Parma. Resta da capire se il brasiliano riuscirà a rientrare per la sfida di domenica contro il Bologna.