Mauro Icardi malato immaginario? Non vogliamo essere impietosi, nè tanto meno puntare il dito, ma qui ci troviamo di fronte ad un referto medico che parla abbastanza chiaro. Sebbene in passato l'attaccante argentino abbia avuto effettivamente problemi al ginocchio, lo stesso ginocchio che gli avrebbe impedito la scorsa domenica di scendere in campo contro la Sampdoria, la situazione dell'arto non è peggiorata rispetto all'inizio della stagione. Dunque, nessun riacutizzarsi del problema. Stamani Mauro Icardi è stato sottoposto agli esami medici ordinati dal club, il giocatore si è recato all'istituto clinico Humanitas di Rozzano per effettuare la risonanza magnetica. Il referto non lascia dubbi: "Gli accertamenti non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso", in merito alla "sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro". Dunque l'arto non è peggiorato rispetto alle prime visite mediche di stagione.

Spalletti: 'Queste sono situazioni che non si risolvono con le chat ed i like'

Due le gare disputate dai nerazzurri senza Icardi, entrambe vinte contro il Rapid Vienna in Europa League e contro la Sampdoria in campionato. L'Inter vive la vigilia di un match decisamente importante, il ritorno a San Siro contro la formazione austriaca che vale il passaggio agli ottavi di finale del secondo trofeo continentale. Luciano Spalletti è intervenuto nella tradizionale conferenza di presentazione del match e non ha potuto certamente 'dribblare' le domande dei giornalisti sul 'caso Icardi'. "Chiaro che la sua assenza è importante, fino a poco tempo fa si diceva sempre questo quando non c'era e le cose non sono cambiate".

L'allenatore cerca di trattare la questione 'alla larga', partendo da lontano, ma i suoi riferimenti alla fine sono più che diretti. "Queste non sono situazioni che si risolvono con le chat, con i like ed i post. Bisogna stare insieme come si faceva una volta, anche se il mondo oggi non può fare a meno della tecnologia". L'invito sembra proprio rivolto al giocatore argentino, a comunicare il suo stato d'animo al tecnico ed ai compagni di squadra, cosa che probabilmente non è avvenuta o non si è verificata nel modo in cui allude Spalletti (in realtà difficile ricostruire esattamente cosa accada all'interno di uno spogliatoio, ndr). In merito alla fascia che gli è stata tolta, l'allenatore nerazzurro parla di "posizioni scomode che talvolta si prendono perché c'è un fondamento.

Quelli che sanno come funziona si sono già espressi chiaramente sulle nostre scelte". Scelte che Spalletti difende e sottoline di aspettarsi adesso un passo da Icardi. "Se ci si comporta secondo logica, posso dire che Mauro rientrerà al 100 per 100".