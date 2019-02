Annuncio

Incombe Napoli - Juventus e il doppio ex Amauri in un'intervista rilasciata a TuttoNapoli.net, ha raccontato dei suoi trascorsi in entrambi i club e inoltre ha parlato di alcuni giocatori. L'ex attaccante trentottenne ha già concluso la sua carriera, ma sarà sempre grato al mondo del calcio che gli ha dato tutto ed ora con i guadagni ricavati dal suo lavoro può godersi la famiglia e vivere a Miami.

L'approdo al Napoli

L'italo-brasiliano è sbarcato al Napoli ventenne e qui ha collezionato 6 presenze e il suo primo gol in Serie A contro il Verona. L'esperienza partenopea è rimasta un ricordo indelebile per l'intervistato. Durante la gestione di De Laurentiis, la cronaca sportiva più volte ha prospettato un Amauri bis tra gli azzurri, ma sono rimaste soltanto voci.

Da Miami l'ex giocatore continua a seguire la Serie A e la giudica come un bel torneo, anche se vede un grande divario tra la Juventus e la diretta inseguitrice che comunque si sta comportando bene. Tra i giocatori partenopei apprezza molto Insigne e Milik, la cui stagione è stata condizionata da infortuni, ma non ci sono dubbi sul suo talento, nonostante sia oggetto di critiche da parte dei tifosi. Ancelotti è molto apprezzato dall'ex attaccante, il quale promuove in toto il Napoli ed è d'accordo con coloro i quali pensano che possa arrivare fino in fondo all'Europa League.

I trascorsi alla Juve

Il giocatore dopo l'esperienza napoletana, si è trasferito al Palermo e nel 2008 è approdato a Torino.

L'esperienza alla Juventus presenta luci ed ombre perché ci sono stati due anni in cui la società latitava e la squadra si è classificata settima. Quando sono tornati gli Agnelli, hanno deciso che l'ex Napoli non rientrava più nei piani societari. Per quanto riguarda il ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma il 12 marzo all'Allianz Stadium, Amauri pensa che non sarà per nulla facile perché i colchoneros hanno dimostrato di essere forti. Nella squadra di Allegri però ci sono giocatori adatti per tentare la rimonta. Per l'occasione tutti gli appassionati di calcio del Belpaese dovrebbero supportare i bianconeri: "Tutta l'Italia dovrà tifare per la Juventus", questo il pensiero dell'ex.

Amauri vorrebbe che la Champions League tornasse in Italia, ma è anche consapevole che le tifoserie degli altri club, Napoli in primis, saranno ostili al passaggio del turno dei torinesi. Per l'italo-brasiliano il giocatore più forte con cui ha condiviso il campo è Alessandro Del Piero che considera una leggenda.