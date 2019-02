Annuncio

Annuncio

Per la Juventus i prossimi saranno giorni molto intensi. Infatti i bianconeri sono attesi da sfide molto importanti fra campionato e Champions League. Si comincerà domenica con la sfida contro il Napoli e poi il 12 marzo toccherà al match fondamentale contro l'Atletico Madrid. Ovviamente l'attenzione è sicuramente puntata sulla gara di Champions League. L'ambiente bianconero crede nella rimonta e anche alcuni ex giocatori juventini pensano che la squadra di Massimiliano Allegri possano passare il turno. Fra questi c'è Mirko Vucinic che questa mattina ha risposto alle domande dei suoi tifosi su Instagram. L'ex attaccante juventino ha così risposto a chi gli ha chiesto se la Juve passerà il turno in Champions: "Niente è impossibile. - ha scritto Vucinic - L'importante è crederci fino alla fine".

Annuncio

Vucinic parla di Allegri e Ronaldo

Mirko Vucinic è rimasto molto legato alla Juve e spesso segue le partite degli ex compagni. Questa mattina, l'ex attaccante ha voluto rispondere alle domande dei suoi tifosi su Instagram e molti dei quesiti che gli sono arrivati riguardavano la Vecchia Signora. Vucinic sollecitato dai suoi fans ha risposto così a chi gli ha chiesto cosa pensasse di Massimiliano Allegri: "Uno che ha continuato a vincere e non era facile, - ha scritto l'ex numero 14 bianconero - facendo arrivare fino in fondo la Juve in Champions". Vucinic sempre sul tecnico livornese ha poi aggiunto: "Secondo me è uno dei più forti allenatori". Oltre a parlare di Massimiliano Allegri, Mirko Vucinic ha espresso il suo parere su Cristiano Ronaldo: "Troppo forte, un marziano".

Annuncio

I migliori video del giorno

Vucinic elogia Chiellini

Mirko Vucinic nella sua chiacchierata con i suoi tifosi su Instagram ha sottolineato che sente la mancanza della Juve è che conserva ricordi molto belli. L'ex attaccante ha sottolineato di avere tanti bei ricordi legati alle vittorie, agli amici e soprattutto a Torino ha trovato dei nuovi fratelli. Infine Mirko Vucinic ha risposto così a chi gli domandava chi è il difensore più forte: "Giorgio Chiellini. In partita, in allenamento e dappertutto - ha scritto l'ex giocatore della Juve - è il numero 1". Dunque Vucinic ha speso solo belle parole nei confronti della Juve, del suo allenatore e degli ex compagni. L'ex attaccante segue spesso le partite dei bianconeri anche se ha fatto sapere che il 12 marzo non riuscirà ad essere all'Allianz Stadium per seguire la sfida di Champions League di sicuro però sosterrà la squadra di Allegri fino alla fine.

Annuncio

Pjanic alla Continassa

Per la Juve, oggi, non è in programma nessun allenamento visto che Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra. Miralem Pjanic però si è presentato nel centro sportivo bianconero con un giorno di anticipo.