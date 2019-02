Annuncio

Quella di ieri è stata una giornata speciale per Cristiano Ronaldo. CR7, infatti, ha festeggiato i suoi 34 anni e per lui è stato il primo compleanno da juventino. La Juventus e tutti i suoi tifosi hanno voluto celebrare il portoghese tramite i social e i messaggi di auguri che sono arrivati al giocatore sono stati davvero tantissimi. Dopo l’allenamento di ieri pomeriggio, Cristiano Ronaldo si è dedicato ai festeggiamenti per il suo 34º compleanno. La festa di CR7 è stata molto intima visto che ha voluto passare la serata con i suoi familiari. Insieme al fenomeno portoghese c’erano la compagna Georgina Rodriguez, la sorella Katia, il fratello Hugo e il figlio Cristiano Jr. Le immagini più belle della serata sono state condivise dalla famiglia di CR7 sui social.

Compleanno in famiglia per CR7

Cristiano Ronaldo è da sempre legatissimo alla sua famiglia e appena ha un attimo libero passa il tempo con i suoi cari. Infatti anche ieri, giorno del suo compleanno, ha deciso di festeggiare con i suoi familiari. Insieme a CR7 ovviamente c’erano la compagna Georgina e il piccolo Cristiano Jr oltre alla sorella Katia e il fratello Hugo. Il portoghese questa mattina ha voluto utilizzare Instagram per condividere una bella immagine che lo ritrae nella serata di ieri con la fidanzata e il figlio. Ma quella postata da CR7 non è stata l’unica foto apparsa sui social della festa del giocatore della Juve. Infatti, anche la sorella e il fratello del portoghese hanno condiviso alcuni degli scatti più belli della serata.

Domenica Ronaldo sarà titolare

Questa mattina, la Juve si è ritrovata alla Continassa per preparare il match contro il Sassuolo. I bianconeri, però, si sono dedicati solo ed esclusivamente ai test atletici e i giocatori non hanno utilizzato il pallone. Per la partita contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri non dovrebbe avere troppi dubbi di formazione. In difesa, infatti, dovrebbero essere ancora confermati Daniele Rugani e Martin Caceres viste le assenze di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Sulle corsie laterali, domenica, a sinistra si dovrebbe rivedere Alex Sandro, mentre sulla destra è aperto il ballottaggio fra Joao Cancelo e Mattia De Sciglio. A centrocampo, invece, dovrebbero essere confermati Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Davanti alla linea mediana si muoverà il classico tridente che sarà guidato da Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic, insieme a loro dovrebbe esserci il rientro di Paulo Dybala.