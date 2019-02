Annuncio

Annuncio

Dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri questo pomeriggio, la Juventus si è allenata in vista della partita contro il Sassuolo. I bianconeri dalla seduta di oggi hanno avuto una notizia piuttosto positiva visto che Federico Bernardeschi ha lavorato regolarmente con i compagni. Il numero 33 bianconero già ieri si era allenato in nazionale e anche oggi al suo rientro alla Continassa ha proseguito il lavoro con il gruppo. Perciò Bernardeschi sarà regolarmente a disposizione per il match contro il Sassuolo.

Per la partita di domenica, invece, resta in forse Douglas Costa: il brasiliano sabato contro il Parma ha accusato un affaticamento muscolare e la Juve ha fatto sapere che verrà monitorato giorno dopo giorno, oltre, a Douglas Costa non hanno preso parte alla seduta di oggi bene 4 giocatori.

Advertisement

Infatti, Leonardo Spinazzola ha svolto un lavoro personalizzato, mentre Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno proseguito nei rispettivi programmi di recupero.

Più di 100 tifosi alla Continassa per festeggiare CR7

Quello di oggi, però è un giorno speciale per la Juve, infatti, si festeggia il 34esimo compleanno di Cristiano Ronaldo. Fin da questa mattina fuori dalla Continassa si sono assiepati diversi tifosi che hanno voluto essere presenti all'esterno del JTC proprio per fare gli auguri a CR7. Il numero dei tifosi è aumentato di ora in ora e verso le 17:45 erano più di 100 i fans presenti davanti al centro sportivo della Vecchia Signora. I fans juventini hanno aspettato l'uscita del portoghese proprio per augurargli un buon compleanno. L'affetto dei supporters bianconeri verso Cristiano Ronaldo è da sempre molto forte e anche oggi il popolo della Vecchia Signora ha voluto testimoniargli il suo amore.

Advertisement

Douglas Costa in dubbio per domenica

Da oggi, la Juve ha messo nel mirino il match contro il Sassuolo. Per la sfida di domenica, i bianconeri avranno alcune defezioni visto che di certo mancheranno Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli. Probabilmente sarà assente anche Douglas Costa. Il brasiliano contro il Parma ha accusato un fastidio muscolare e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. Ad oggi è difficile stabilire se il numero 11 bianconero domenica contro il Sassuolo ci sarà oppure se sarà preservato. In ogni caso contro il Sassuolo, in attacco si vedranno Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic e forse Paulo Dybala.