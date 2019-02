Annuncio

Ieri nel tardo pomeriggio, la Juventus è partita in treno da Torino per raggiungere Bologna. I bianconeri sono arrivati in Emilia Romagna verso l'ora di cena e poi si sono immediatamente spostati in hotel. Massimiliano Allegri per il match di oggi è orientato ad un cambio di modulo e probabilmente passerà ad un 4-4-2 che però potrebbe trasformarsi anche in 3-4-3. Infatti, il tecnico livornese ha alcune assenze e per questo motivo ha preferito cambiare sistema di gioco. Le novità più grandi riguarderanno il centrocampo dove sugli esterni agiranno Federico Bernardeschi e Joao Cancelo. Mentre in attacco si va verso la conferma di Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic, con Paulo Dybala che invece andrà in panchina.

Anche Miralrem Pjanic rifiaterà visto che le sue condizioni fisiche non sono delle migliori, in settimana ha avuto la febbre e per questo il tecnico juventino preferisce risparmiarlo. Le novità di formazione, però, non riguarderanno solo il centrocampo ma anche la difesa dove ci saranno alcuni cambi.

Caceres jolly di difesa

Questo pomeriggio a Bologna, Massimiliano Allegri attuerà diversi cambi di formazione uno dei reparti che sarà maggiormente modificato è la difesa. In porta non ci sarà Wojciech Szczesny, ma bensì Mattia Perin. Davanti a lui agiranno Martin Caceres, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani e Alex Sandro. Il numero 4 bianconero però è un vero e proprio jolly per questo motivo la difesa della Juve in alcuni momenti della partita potrebbe essere schierata a tre.

Con Caceres, Bonucci e Rugani che compirebbero la retroguardia e con Alex Sandro che salirebbe a centrocampo con Federico Bernardeschi che ovviamente scalerebbe in attacco. Dunque, Massimiliano Allegri oggi proporrà un modulo che varierà dal 4-4-2 al 3-4-3 grazie anche alla duttilità dei suoi uomini e in particolare di Martin Caceres che può giocare sia come terzino destro che come terzo centrale difensivo.

Pjanic e Dybala riposano

Questo pomeriggio, Massimiliano Allegri non schiererà fra i titolari Miralem Pjanic. Il numero 5 bianconero già contro l'Atletico Madrid non stava bene e aveva la febbre e anche nei giorni successivi non stava benissimo. Dunque contro il Bologna Miralem Pjanic partirà dalla panchina così come Paulo Dybala che però rifiaterà per scelta tecnica.

La linea mediana della Juve oggi sarà composta da Joao Cancelo, Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi e Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero però si sposterà spesso anche in avanti visto che la Juve potrebbe agire anche con un 3-4-3. In attacco, quest'oggi, non ci saranno cambi e verranno confermati Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. CR7 non riposerà e sarà titolare e come sempre avrà il compito di trascinare i bianconeri. Chi invece guarderà il match dalla panchina è Paulo Dybala che così potrà rifiatare.

Probabile formazione Juventus (4-4-2): Perin; Caceres, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cancelo, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Mandzukic.