Annuncio

Annuncio

Questa sera alle 20:30, all'Artemio Franchi, va in scena il big-match della 25esima giornata di Serie A: Fiorentina-Inter. Le due compagini sono reduci da una vittoria in campionato ma l'Inter versa in un periodo particolare. Tra le vicissitudini dell'ormai ex capitano Icardi e gli impegni in Europa League, questo match potrebbe rivelarsi insidioso per gli uomini di Spalletti. Intanto, l'Inter continua a non mollare la presa sul terzo posto. La partita sarà visibile sia in televisione che in streaming online grazie a Sky.

Dove vedere Fiorentina-Inter in tv e streaming

Ribadiamo che la partita tra Fiorentina e Inter sarà visibile sui canali di Sky. Nel dettaglio, il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport.

Annuncio

Coloro che possiedono l'abbonamento a questa piattaforma potranno fruire di SkyGo e vedere la partita anche in streaming. Ricordiamo che tale portale è scaricabile anche sui propri cellulari o tablet, basta cercare 'SkyGo' all'interno degli store Apple o Android.

La partita visibile su Sky è disponibile anche su NowTv, servizio che appartiene allo stesso proprietario. In questo modo è possibile seguire l'evento al Franchi anche attraverso una smart tv o una consolle di ultimissima generazione.

Detto ciò, scopriamo con quali formazioni le due squadre scenderanno in campo.

Probabili formazioni Fiorentina-Inter e pronostici

I pronostici sorridono, seppur di poco, ai nerazzurri di Milano. Quotata a 2.50 circa, la formazione di Spalletti si presenterà a Firenze senza contare su Mauro Icardi.

Annuncio

Nonostante l'assenza di quest'ultimo da parecchie partite, la squadra è riuscita ad andare avanti senza intoppi affidandosi a Lautaro Martinez. Quest'ultimo dovrebbe partire titolare spalleggiato da Perisic, Politano e Nainggolan nel 4-2-3-1. In porta non mancherà l'attuale capitano Samir Handanovic, mentre in difesa dovrebbero trovare spazio i difensori D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Asamoah. Quasi certamente ci saranno anche Brozovic e Vecino.

Per quanto riguarda la Fiorentina, i ragazzi mister Pioli sono reduci da un filone positivo. Non è esclusa una loro vittoria (pagata 2.75 volte la posta) oppure un pareggio (quota 3.30). La Viola dovrebbe puntare su un classico 4-3-3 con Lafont tra i pali, Milenkovic, Ceccherini, Victor Hugo e Biraghi in difesa.

Annuncio

Benassi, Veretout e Fernandez a centrocampo dietro al tridente offensivo composto da Muriel, Simeone e Federico Chiesa.