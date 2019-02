Annuncio

La Juventus, questo pomeriggio, si è allenata per preparare la partita di domani contro il Bologna. Massimiliano Allegri, nel corso della seduta di quest'oggi, ha dovuto sciogliere diversi dubbi di formazione. Per la partita di domani, il tecnico livornese ha recuperato Miralem Pjanic che è stato regolarmente convocato. Infatti, nella conferenza stampa di stamattina, Allegri aveva svelato che Pjanic non era al meglio e che avrebbe dovuto valutare le condizioni del suo centrocampista. Fortunatamente il numero 5 bianconero ha recuperato, anche se con ogni probabilità lo farà partire dalla panchina. Dunque per il match contro il Bologna si va verso il 4-4-2 e rispetto alla Champions League ci saranno ben 5 cambi di formazione.

L’altro dubbio della vigilia riguardava l’attacco visto che si pensava che Cristiano Ronaldo potesse riposare. In realtà non sarà così e CR7 domani dovrebbe essere titolare insieme a Mario Mandzukic, mentre Paulo Dybala dovrebbe rifiatare. Per il resto dal primo minuto si rivedranno Mattia Perin, Martin Caceres, Daniele Rugani, Federico Bernardeschi e Joao Cancelo. Il numero 20 bianconero però non giocherà in difesa ma bensì a centrocampo.

Molti cambi rispetto alla Champions

Massimiliano Allegri, per il match contro il Bologna, ha deciso di fare alcuni cambi di formazione rispetto alla Champions League. In particolare ci saranno ben cinque novità a partire dalla porta dove giocherà Mattia Perin.

Davanti a lui, invece, agirà la linea a quattro dove saranno confermati Leonardo Bonucci e Alex Sandro, mentre Martin Caceres prenderà il posto di Mattia De Sciglio e Daniele Rugani si muoverà in luogo di Giorgio Chiellini. Dunque nel reparto arretrato le novità saranno ben tre, ma questi non saranno i soli cambi decisi da Massimiliano Allegri. Infatti, a centrocampo non ci sarà Miralem Pjanic che partirà dalla panchina e per questo motivo il tecnico livornese opterà per una linea a quattro e perciò verranno inseriti Federico Bernardeschi e Joao Cancelo. Quindi domani contro il Bologna verrà messo da parte il 4-3-3 per lasciare spazio al 4-4-2.

Cristiano Ronaldo non riposerà

Il dubbio che c’era fino a poche ore fa in casa Juve riguardava l’attacco.

Infatti si pensava che Cristiano Ronaldo contro il Bologna potesse riposare e invece no, CR7 domani giocherà. Il portoghese affiancherà Mario Mandzukic. Mentre Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina. Domani, inoltre, la Juve indosserà il lutto al braccio come ha annunciato lo stesso club bianconero su Twitter in memoria di Marella Agnelli che è scomparsa questa mattina.