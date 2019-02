Annuncio

Stasera, la Juventus tornerà in campo dopo la sconfitta in Coppa Italia e cercherà di riprendere subito il cammino. Per il match contro il Parma, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno degli infortunati Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Viste le loro assenze la Juve dovrà inevitabilmente schierare una difesa parecchio rimaneggiata. Ma le novità di formazione per la sfida di oggi non riguarderanno solo la retroguardia ma anche il centrocampo e l'attacco. In avanti rientrerà Mario Mandzukic e riposerà Paulo Dybala.

In mezzo al campo, invece, si rivedrà Miralem Pjanic che non sarà l'unica novità visto che come mezzala al posto di Blaise Matudi agirà Federico Bernardeschi. Perciò le novità di formazione contro il Parma saranno davvero tantissime.

Caceres e Rugani guideranno la difesa della Juve

Questa sera, Massimiliano Allegri dovrà schierare una difesa molto rimaneggiata per far fronte alle assenze di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Entrambi i giocatori sono fermi ai box e punta a tornare in campo per la partita contro l'Atletico Madrid. Il numero 3 bianconero è certo di tornare per la sfida di Champions, mentre per il difensore viterbese c'è ancora qualche piccolo dubbio ma farà di tutto per essere in campo al Wanda Metropolitano. Dunque questa sera, toccherà a Daniele Rugani e a Martin Caceres prendere i posti dei due titolarissimi. Ma loro due non saranno le uniche novità, infatti, sulla corsia di sinistra è possibile che giochi Leonardo Spinazzola per permettere ad Alex Sandro di riposare, sulla destra, invece, dovrebbe muoversi Joao Cancelo.

Bernardeschi mezzala

La Juventus contro il Parma si presenterà in campo con il classico 4-3-3 anche se con gli uomini che metterà in campo Massimiliano Allegri in alcune fasi della partita sarà anche un 4-4-2.

Infatti, il tecnico livornese ha deciso di schierare un centrocampo composto da Sami Khedira, Miralem Pjanic e Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero agirà principalmente da mezzala ma in alcune fasi dell'incontro Douglas Costa che sarà titolare in attacco scalerà in mezzo al campo e dunque si formerà una mediana a quattro. Dunque anche in avanti le novità non mancheranno e appunto oltre al brasiliano ci sarà il rientro di Mario Mandzukic. L'unica conferma in attacco sarà Cristiano Ronaldo, mentre Paulo Dybala partirà dalla panchina. Il numero 10 bianconero ne approfitterà per riposare visto che è reduce da molte partite di fila.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Bernardeschi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.