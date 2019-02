Annuncio

Annuncio

Arrivano importanti indiscrezioni dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", la permanenza a Torino di Massimiliano Allegri non sarebbe così sicura. Nel caso in cui il club bianconero dovesse vincere la Champions League, infatti, l'allenatore toscano potrebbe essere sostituito. Sempre stando a quanto scrive "Don Balon", la prima scelta della Juventus per sostituire Massimiliano Allegri sarebbe Zinedine Zidane, tecnico già entrato nella storia per aver vinto tre Champions League consecutive con il Real Madrid.

L'ex centrocampista della Juventus, in effetti, ha sempre dimostrato grande affetto per i colori bianconeri e potrebbe proseguire la sua carriera proprio a Torino, anche se spesso ci sono state delle voci sul suo possibile futuro sulla panchina della nazionale francese.

Advertisement

Mercato Juventus, Don Balon: 'Zidane a Torino a luglio insieme a Verratti'

Come scrive la stampa iberica, non sarebbe così lontana l'ipotesi di vedere Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. L'ex tecnico del Real Madrid, infatti, sarebbe il preferito di Andrea Agnelli e di Fabio Paratici in caso di addio di Massimiliano Allegri. Zidane, inoltre, ha sempre avuto un ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo, diventato ora il giocatore migliore e più apprezzato a Torino. Sempre secondo il quotidiano spagnolo "Don Balon", infatti, Zidane vorrebbe come primo rinforzo Marco Verratti, talentuoso centrocampista italiano in forza al Paris Saint Germain. Il tecnico francese lo riterrebbe 'perfetto' per la sua idea di gioco. Bisogna però ricordare che il Paris Saint Germain valuta il centrocampista italiano almeno centoventi milioni di euro, una cifra davvero molto alta anche per un club come la Juventus.

Advertisement

Staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane di calciomercato. Per rinforzare il reparto difensivo, invece, la Juventus segue da tempo De Ligt, fortissimo difensore centrale di proprietà dell'Ajax. Il giocatore ha solo diciannove anni, ma dagli esperti è ritenuto già uno dei piu' forti in circolazione nel suo ruolo, ovviamente. La sua valutazione è di almeno settanta milioni di euro e su di lui ci sono alcuni top club europei, dunque per la Juventus non sarà assolutamente facile mettere a segno il colpo. La situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi mesi.