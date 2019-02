Annuncio

Per la Juventus questa sarà la settimana che porterà alla sfida contro il Napoli. I bianconeri oggi stanno riposando e solo da domani inizieranno a preparare il match contro i partenopei. In questa sfida la Juve potrebbe fare alcune prove tattiche anche in ottica Champions visto che si troverà di fronte una squadra di ottimo livello. Il match di domenica vedrà anche contrapposti due grandi allenatori Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti. Nei giorni scorsi, Luciano Moggi ha parlato a Radio Marte proprio dell'attuale tecnico del Napoli. In particolare l'ex dirigente ha spiegato perché mandò via Ancelotti dalla Juve.

Moggi spiega i motivi dell'esonero di Ancelotti ai tempi della Juve

Carlo Ancelotti nel 1999 venne ingaggiato dalla Juventus e la allenò per due anni e mezzo.

Il feeling però con la piazza bianconera e il tecnico non sboccio mai e i tifosi della vecchia signora spesso hanno criticato l'allenatore. Su questo argomento è intervenuto ai microfoni di ''Radio Marte'', Luciano Moggi che ha spiegato proprio perché decise di mandare via Carlo Ancelotti dalla Juve: "Ancelotti mi era simpatico, - ha affermato l'ex dg bianconero - ma lo mandai via dalla Juve perché non era simpatico al popolo". Infine Moggi ha parlato anche delle differenze fra la Juve e il Napoli: "A Torino ad esempio si fanno drammi per un pareggio, - ha spiegato Moggi - a Napoli invece a volte basta non perdere".

Domani la Juve riprenderà ad allenarsi

Quello di oggi è un giorno di relax per la Juve.

Infatti, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere 48 ore di riposo ai suoi ragazzi. La ripresa degli allenamenti in casa Juve è fissata per il pomeriggio di domani. Da mercoledì dunque i bianconeri inizieranno a mettere nel mirino la sfida contro il Napoli e il tecnico livornese lavorerà per far ritrovare la forma migliore ad alcuni dei suoi uomini. Fra questi c'è Miralem Pjanic che è reduce dall'influenza che lo ha debilitato e in settimana si allenerà per ritrovare lo smalto. Il numero 5 bianconero per recuperare la forma stamattina era già alla Continassa. Pjanic, domenica, di certo sarà titolare anche se ancora non si sa chi giocherà con lui, visto che non è da escludere un cambio di modulo e l'uomo che potrebbe consentire al tecnico di attuare delle novità tattiche è Federico Bernardeschi.

Il numero 33 bianconero sembra essere anche il jolly che l'allenatore juventino potrebbe calare contro l'Atletico muscolare.