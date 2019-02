Annuncio

Quella di oggi era sicuramente una partita importante per la Juventus che doveva vincere anche per dimostrare di aver smaltito le scorie post Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno dimostrato di essersi lasciati alle spalle la sfida contro l’Atletico anche se dal punto di vista del gioco i bianconeri non sono stati troppo brillanti. Al termine della partita contro il Bologna i giocatori della Juve hanno utilizzato i social per esprimere la loro soddisfazione per la vittoria ottenuta al Dall’Ara grazie a Paulo Dybala. In particolare hanno commentato il match odierno Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci.

Pjanic: 'Le certezze le costruisci poco alla volta'

Dopo la partita contro l’Atletico Madrid sono piovute diverse critiche sulla Juve, ma i bianconeri non si sono fatti influenzare dal giudizio dei media e oggi a Bologna hanno immediatamente risposto sul campo.

Al termine del successo contro i rossoblu Miralem Pjanic, con un post pubblicato su Instagram, ha sottolineato che di certo non saranno 90 minuti a minare le certezze della Juve: “Le certezze le costruisci poco alla volta, non bastano 90 minuti per smontarle” - ha scritto il centrocampista juventino. Inoltre, il numero 5 bianconero ha spiegato che i momenti di difficoltà aiutano a crescere: “Sono proprio questo i momenti che fanno crescere e diventare più forti le squadre” - ha aggiunto Miralem Pjanic.

Ronaldo felice per la vittoria

In campionato la Juve viaggia sempre spedita e oggi ha ottenuto l’ennesima vittoria in serie. Subito dopo la sfida contro il Bologna Cristiano Ronaldo con un post Instagram, ha condiviso una foto del match odierno e aggiunto il seguente commento: “E ancora”. CR7 ha così sottolineato come quella di oggi sia stata l'ennesima vittoria in Serie A.

Bernardeschi elogia lo spirito battagliero della Juve

Quella di oggi sicuramente era una partita delicata per la Juventus che doveva dare una risposta dopo la sconfitta di Champions League. I bianconeri hanno saputo reagire e, anche se dal punto di vista del gioco non sono apparsi brillanti, hanno portato a casa i tre punti. Federico Bernardeschi, con un post su Instagram, ha sottolineato lo spirito battagliero della Juve: “Questo è il modo in cui combattiamo, restiamo insieme e battagliamo per la vittoria” - ha scritto il numero 33 bianconero.

Bonucci: 'Era importante vincere'

Oggi Leonardo Bonucci ha giocato la terza partita consecutiva dopo aver recuperato dall’infortunio alla caviglia e questo sicuramente gli serve per tornare al top della condizione.

Al termine della partita contro i felsinei il numero 19 bianconero ha analizzato il successo della Juve al Dall’Ara: “Era importante vincere. Lo abbiamo fatto”. Bonucci ha poi aggiunto che adesso servirà un po’ di riposo per ripartire anche più carichi: “Adesso riposiamo e poi ripartiamo ancora più forte”.