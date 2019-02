Annuncio

Annuncio

Nei prossimi quindici giorni la Juventus avrà un pensiero fisso: la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico. I bianconeri vorranno ribaltare il 2-0 dell'andata e cercheranno di farlo anche grazie al supporto dell'Allianz Stadium. Battere gli spagnoli [VIDEO] e staccare il pass per i quarti di Champions League sarebbe importante per proseguire l'inseguimento alla coppa dalle grandi orecchie e sarebbe importante anche per le casse bianconere. Infatti, ogni passaggio del turno porta ai club molto entrate e la Juve lo sa molto bene visto che negli ultimi anni la società di Andrea Agnelli ha incassato diversi milioni di euro. Addirittura nelle ultime cinque annate la Vecchia Signora ha guadagnato anche più del Real Madrid che ha vinto per tre volte di fila la Champions League.

Juve batte Real

La Juve nelle ultime annate ha fatto molto bene in Champions League e degli ottimi percorsi della squadra di Allegri ne hanno beneficiato anche e soprattutto le casse della Vecchia Signora.

Annuncio

Infatti, grazie al market pool i bianconeri hanno guadagnato di più del Real Madrid. La Juve ha portato a casa ben 464,2 milioni mentre le merengues hanno incassato 406,7 milioni. Questa differenza di 57 milioni tra i bianconeri e il Real Madrid è determinata dal market pool, la squadra di Allegri ha spesso proseguito il cammino in Champions a differenza delle altre italiane e questo determina un maggiore guadagno. Il Real Madrid, invece, ha dovuto dividere il market pool con Barcellona e Atletico Madrid. Per questo motivo gli spagnoli nelle ultime sei stagioni hanno incassato meno della Juventus, come ha riportato Tuttosport.

Juve a riposo

In attesa di sapere come andrà il match di ritorno contro l'Atletico Madrid, oggi, la Juve si godrà la vittoria contro il Bologna.

Annuncio

I bianconeri riposeranno per poi riprendere nei prossimi giorni la preparazione in vista della sfida contro il Napoli. La partita del San Paolo per la Juve potrebbe essere un buon test proprio in vista del match di Champions League. Per la gara contro il Napoli, Massimiliano Allegri ritroverà Emre Can che ieri era squalificato. Il numero 23 bianconero rappresenterà una buona alternativa a centrocampo anche se domenica è possibile che la mediana juventina possa essere composta da Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Ma non è da escludere nemmeno un cambio di modulo proprio in vista della gara contro l'Atletico Madrid.