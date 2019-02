Annuncio

Prosegue l'appuntamento con il campionato di Serie A. Questo weekend si giocherà la ventiquattresima giornata, nella quale il Napoli di Ancelotti affronterà il Torino per cercare di tenere il passo della Juventus, che è già scesa in campo venerdì sera all'Allianz Stadium ed ha battuto il Frosinone con il punteggio di 3 a 0.

Le partite in programma

Dopo la partita della Juventus giocata ieri 15 febbraio, la 24ª giornata proseguirà con i due match che si giocheranno oggi sabato 16 febbraio: alle 18:00 il Cagliari sfida il Parma e alle 20:30 l'Atalanta il Milan di Rino Gattuso. La domenica calcistica degli italiani poi avrà inizio con il match delle 12:30, che vedrà affrontarsi la Spal e la Fiorentina.

Alle 15.00 di domenica si giocheranno le seguenti partite: Empoli-Sassuolo, Genoa-Lazio e Udinese-Chievo. A metà pomeriggio il calcio d'inizio della sfida fra l'Inter di Luciano Spalletti e la Sampdoria di Giampaolo a San Siro. Il posticipo serale della domenica sarà l'avvincente sfida fra il Napoli di Carlo Ancelotti e il Torino di Mazzarri. A chiudere la ventiquattresima giornata ci penserà la partita delle 20:30 del lunedì sera, nella quale si sfideranno all'Olimpico la Roma di Di Francesco e il Bologna di Mihajlovic.

Dove vedere i match di Serie A

Vi segnaliamo che se vorrete seguire i match di Serie A in diretta, potrete farlo su Sky e Dazn. Le due piattaforme a pagamento, infatti, detengono tutti i diritti sui match di Serie A, quindi tutte le partite potranno essere seguite solo ed esclusivamente fornendosi di un abbonamento con i rispettivi canali.

Da ricordare che Dazn è una piattaforma che permette agli utenti di seguire le partite direttamente da pc, device di ultima generazione e smart tv, mentre Sky consente agli abbonati di seguire tutti i match sia in televisione, grazie ad un decoder, che su pc o dispositivi mobili, grazie ad un'applicazione gratuita fornita da Sky stessa, chiamata Sky Go. I match che verranno trasmessi in esclusiva su Dazn sono Atalanta-Milan (sabato alle 20:30), Spal-Fiorentina (domenica alle 12:30) e Empoli-Sassuolo (domenica alle 15:00). I match che invece andranno in onda su Sky saranno: Cagliari-Parma (domenica alle 15:00), Genoa-Lazio (domenica alle 15:00), Udinese-Chievo (domenica alle 15:00), Inter-Sampdoria (domenica alle 18.00), Napoli-Torino (domenica alle 20:30) e Roma-Bologna (lunedì alle 20:30).