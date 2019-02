Annuncio

Annuncio

Prosegue senza sosta per tutti i fan del calcio, l'appuntamento con l'immancabile week-end sportivo della Serie A. Anche questa settimana, infatti, le partite del massimo campionato italiano verranno disputate in quattro giorni differenti e a orari diversi l'una dall'altra. La giornata che verrà disputata sarà la ventitreesima e vedrà fra i suoi match clou Fiorentina-Napoli e Sassuolo-Juventus.

I match in programma

Dopo i due anticipi di giovedì e venerdì che hanno visto le vittorie delle due romane contro Empoli e Chievo, il weekend calcistico avrà inizio sabato 9 febbraio alle 18.00 con la partita fra la Fiorentina e il Napoli di Ancelotti, per poi proseguire con Parma-Inter che inizierà alle ore 20.30 e costituirà l'anticipo serale del sabato.

Annuncio

La ventitreesima giornata poi andrà avanti domenica 10 febbraio con il match fra il Bologna di Mihajlovic e il Genoa di Prandelli per poi proseguire con altri tre match alle 15.00 che saranno i seguenti: Sampdoria-Frosinone, Atalanta-Spal e Torino-Udinese. Alle 18.00 poi si sfideranno il Sassuolo e la capolista attuale del campionato, la Juventus. Il posticipo serale della domenica sera invece sarà la sfida fra il Cagliari di Maran e il Milan di Rino Gattuso, che si giocherà allo stadio Meazza di Milano.

Dove vedere tutti i match

Per quanto riguarda la messa in onda dei match, vi segnaliamo che le partite verranno trasmesse solo ed esclusivamente su Sky e Dazn. Su Sky, verranno trasmesse una sfida del sabato e 4 della domenica.

Annuncio

Quella del sabato sarà Fiorentina-Napoli mentre quelle della domenica saranno: alle 15.00, Atalanta-Spal e Torino-Udinese, alle 18.30, Sassuolo-Juventus e alle 20.30 il posticipo serale della domenica, Milan-Cagliari. I match che invece verranno trasmessi su Dazn sono l'anticipo serale del sabato delle 20.30, Parma-Inter, la partita delle 12.30 di domenica Bologna-Genoa e Sampdoria-Frosinone che avrà inizio alle 15.00 di domenica. Da non dimenticare che tutte le partire trasmesse su Sky potranno essere viste e seguite anche dai dispositivi mobili grazie all'applicazione Sky Go fornita gratuitamente da Sky a tutti i suoi abbonati. Per vedere i match di Dazn invece è necessario registrarsi al sito omonimo e sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Annuncio

Se per caso non avrete modo di vedere le partite su Dazn e Sky, potete sempre vedere gli highlight dei match nel corso della "Domenica sportiva" che andrà in onda domenica in seconda serata su Rai 1 e su Tiki Taka che sarà trasmesso alle 00.50 su Canale 5, Mediaset.