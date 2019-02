Annuncio

La 25ª giornata del Girone A di Serie C inizierà con l’anticipo di sabato 9 febbraio alle 20:45 Pontedera - Arezzo, un derby molto importante per la zona play-off. Domenica 10 febbraio si concluderà la sesta giornata di ritorno del campionato 2018/2019 con le rimanenti partite. Si comincerà alle 14:30 con la maggior parte degli incontri, per terminare con le ultime due gare alle 18:30: Piacenza - Albissola e Pisa - Pistoiese. Alle 14:30 di domenica si sarebbe dovuta disputare anche Virtus Entella - Pro Piacenza, ma per le note vicende degli emiliani la gara sarà vinta tre a zero a tavolino dai liguri.

Designazioni arbitrali

Ecco le designazioni arbitrali decise dalla lega pro per la 25ª giornata di ritorno del Girone A di serie C.

09/02 ore 20:45 Pontedera - Arezzo Arbitro: Colombo Andrea.

Assistenti: Lattanzi Pietro e Vettorel Veronica

10/02 ore 14:30 Entella - Pro Piacenza Annullata

Juventus U23 - Arzachena Arbitro: Lorenzin Stefano. Assistenti: Santi Francesco e Catucci Vincenzo Adriano

Lucchese - Gozzano Arbitro: Maranesi Valerio. Assistenti: Tinello Nicola e Ferrari Maicol

Novara - Carrarese Arbitro: Marcenaro Matteo. Assistenti: Trinchieri Marco e Pacifico Alessandro

Olbia - Cuneo Arbitro: Fontani Federico. Assistenti: Colasanti Lorenzo e Pragliola Federico

Pro Vercelli - Pro Patria Arbitro: Meraviglia Francesco. Assistenti: Garzelli Dario e Buonocore Salvatore

Robur Siena - Alessandria Arbitro: Carella Luigi. Assistenti: Cavallina Alex e Pappalardo Vittorio

10/02 ore 18:30 Piacenza - Albissola Arbitro: Cascone Mario. Assistenti: Valletta Luca e Zaninetti Andrea

10/02 ore 18:30 Pisa - Pistoiese Arbitro: Annaloro Riccardo.

Assistenti: Yoshikawa Daisuke e Rinaldi Giorgio

Serie C Girone A classifica

Attualmente la classifica del Girone A di serie C vede al comando la Pro Vercelli con 45 punti e due partite da recuperare. I piemontesi affronteranno la Pro Patria, che milita in settima posizione con nove punti di meno. Il Piacenza deve recuperare solamente una gara e domenica alle 18:30 giocherà in casa contro l’Albissola, che naviga in cattive acque in zona playout, con 22 in meno rispetto agli emiliani. Una delle partite più interessanti per la 25ª giornata del girone C di serie ci sarà Pontedera - Arezzo, innanzitutto perché è un derby e poi perché è tra la terza in classifica a quota 41 punti e la nona in classifica con 34 punti ed entrambe le squadre hanno giocato tutte le gare previste dal campionato 2018/2019. Tra le squadre destinate alla promozione, la Virtus Entella si riposerà prendendosi tre punti a tavolino perché è previsto che incontri il Pro Piacenza che, come risaputo, sarà radiato. L’Entella è la squadra che deve recuperare più partite, ben sei, e si trova già in quinta posizione con 39 punti.

Pro Vercelli 45

Piacenza 42

Arezzo 41

Carrarese 40

Entella 39

Siena 37

Pro Patria 36

Novara 34

Pontedera 34

Pisa 33

Gozzano 25

Juventus U23 25

Cuneo 22

Alessandria 22

Pistoiese 20

Olbia 20

Albissola 20

Lucchese 19

Arzachena 14

Pro Piacenza 8

Queste, infine, le penalizzazioni: Lucchese: -8 Punti, Pro Piacenza: -8 Punti, Cuneo: -7 Punti, Arzachena: -1 Punti.