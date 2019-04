Dopo la condivisione di alcune foto che ritraggono l'ex commissario tecnico della Nazionale, del Chelsea e della Juventus Antonio Conte, all'aeroporto di Fiumicino, i tifosi giallorossi hanno subito pensato in grande, accostando la sua figura a quella del prossimo allenatore della squadra della Capitale.

Le parole di Francesco Totti

''Antonio Conte è un vincente e in questi giorni si sta parlando moltissimo del suo avvicinamento a Roma, ma attualmente abbiamo mister Ranieri e dobbiamo prestare rispetto per la sua figura in quanto un grande professionista ed inoltre dobbiamo mettercela tutta per raggiungere l'obbiettivo Champions League''.

Le parole di Claudio Ranieri

''Se le voci che accostano Antonio Conte verso la panchina della Roma fossero vere, andrei a prenderlo direttamente con le mie mani in aeroporto. Antonio Conte è un grandissimo allenatore, uno dei migliori sulla piazza e non bisogna farselo scappare. Il calcio è fatto così e bisogna accettare queste cose, perchè se non fossi stato esonerato dal Fulham adesso non sarei seduto sulla panchina della Roma''.

Sono alcuni mesi, dall'ormai lontana passeggiata in centro a Milano, che mister Antonio Conte è spesso accostato a qualche panchina Italiana.

Infatti sembrerebbe essere nel mirino di Juventus, Inter e Roma. Con la Juventus si tratterebbe di un ritorno che in cui moltissimi tifosi sperano. E' stato proprio l'allenatore pugliese, infatti, a far ritornare nella ormai lontana stagione 2011/12 la vecchia signora alla conquista del primo scudetto dopo lo scandalo calciopoli che ha visto i bianconeri retrocedere in serie B.

Anche in casa Inter i tifosi sembrerebbero contenti della figura di Conte come nuovo allenatore, in quanto Luciano Spalletti non sembra dare molte sicurezze, risultando spesso incostante e non riuscendo bene nella gestione dello spogliatoio.

I numeri di Antonio Conte

Nella sua carriera da Allenatore, mister Antonio Conte ha sempre ottenuto degli ottimi risultati.

Con la panchina della Juventus ha conquistato infatti tre scudetti consecutivi dalla stagione 2011/12 alla 2013/14 conquistando il cuore dei tifosi bianconeri che però dopo il suo addio sono rimasti delusi dal suo comportamento.

Nelle due stagioni a Chelsea è riuscito a conquistare il titolo della Premier League nel primo anno, mentre nell'ultimo anno è arrivato solamente in quinta posizione non centrando per un soffio la qualificazione in Champions League.

Anche la sua parentesi da allenatore della nazionale è stata positiva, in quanto seppur con un organico di basso livello è riuscito a centrare i quarti di finali negli europei del 2016, uscendo solamente ai rigori con l'allora campione del Mondo della Germania.