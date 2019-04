Il campionato è ormai ai titoli di coda: lo scudetto è stato assegnato alla Juventus e adesso rimane solo la lotta per il quarto posto, eppure le polemiche sermbrano non avere mai fine. Sabato, dopo il derby d'Italia, conclusosi con il pari, Massimiliano Allegri e Daniele Adani sono stati protagonisti di un'accesa diatriba in tv. Di questo episodio e di altri temi caldi, ha fornito il suo punto di vista il giornalista di SportItalia Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

Le scintille tra Allegri e Adani

L'opinionista precisa che la "tv urlata" è un qualcosa che odia, mentre il confronto tra due parti è sempre costruttivo, ma in tale circostanza il giornalista non riesce a prendere le difese di uno dei due.

Secondo Criscitiello, il tecnico livornese non sbaglia quando dice che gli opinionisti sanno sciorinare solo dottrine. I critici sono bravi a dare giudizi, insultare giocatori, allenatori, presidenti perché sanno che non ci può essere una controprova su quello che viene detto, almeno questo il pensiero del giornalista. Il "conte Max" ha vinto sei scudetti ed è arrivato due volte in finale di Champions League e ciò lo rende uno dei migliori allenatori: "Allegri non ha torto". Criscitiello si chiede se tra tutti coloro che inveiscono contro l'allenatore bianconero, ci sono persone in grado di raggiungere i suoi risultati: "La verità è che Allegri ha ragione perché è il campo che lo dice", così precisa Criscitiello nel suo editoriale.

Solo chi ha vinto di più potrebbe essere autorizzato a dare giudizi e finora quelli che gli danno addosso non l'hanno fatto. Adani, per il giornalista, è insieme a Bergomi un bravo opinionista, perché attento quando parla di calcio, l'unica cosa che errata detta nel confronto televisio è stata l'esclamazione "Zitto lo dici a tuo fratello".

Il futuro di Roma e Milan

Secondo Criscitiello, la Roma è in cerca di un allenatore che possa risollevare l'ambiente e l'avrebbe individuato in Antonio Conte, ma il tecnico pugliese senza avere la giusta rosa non potrà vincere, così come è accaduto ad Ancelotti al Napoli.

Il pass affinché l'ex bianconero possa sbarcare nella capitale è il suo amico Petrachi, attuale direttore sportivo del Torino che a quanto pare la prossima stagione farà parte della dirigenza capitolina, la quale però al momento è in grande confusione: questa l'analisi di Criscitiello. L'ultima battuta riguarda il Milan, che molto probabilmente cambierà allenatore, anche se Gattuso "non ha fatto male". I profili vagliati da Leonardo sono Maurizio Sarri, che resterà al Chelsea qualora il mercato di quest'ultimo verrà bloccato, e Gian Piero Gasperini, che dopo l'Inter vorrebbe un'altra occasione per fare bene in un top club.