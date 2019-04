Dopo la conferma di Agnelli della permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus (nel post partita fra i bianconeri e l'Ajax), anche il tecnico toscano ha avuto modo di ribadire la volontà di restare a Torino la prossima stagione nella trasmissione della Rai 'Che Tempo Che Fa'. Sembra quindi una formalità l'incontro fra le parti che dovrebbe essere previsto dopo il primo maggio, e quindi non dovrebbero esserci clamorose novità riguardanti la panchina bianconera nella prossima stagione. Nonostante questo, due autorevoli fonti come Marca ed il Sun confermano che però non è del tutto scontata questa possibilità e che Cristiano Ronaldo starebbe spingendo la dirigenza bianconera a valutare l'opportunità di affidare la guida tecnica all'attuale tecnico del Manchester City Pep Guardiola.

Guardiola potrebbe guidare la Juventus la prossima stagione

Sia Marca che Sun sono convinti della possibilità di un cambio di panchina alla Juventus, con la dirigenza bianconera che starebbe valutando la situazione di Guardiola al Manchester City, per cercare di convincere lo spagnolo a trasferirsi a Torino. Lo stesso Guardiola avrebbe come sponsor principale proprio Cristiano Ronaldo, secondo il quale il tecnico del Manchester City sarebbe l'allenatore giusto per continuare a trionfare in Italia e soprattutto in Europa.

D'altronde è noto come il portoghese abbia deciso di rimanere alla Juventus proprio perché avrebbe avuto la garanzia da parte del presidente bianconero di allestire una squadra di qualità in cui Cristiano Ronaldo potrà continuare a raggiungere i suoi obiettivi professionali. Sembra inoltre che il portoghese sia diventato un punto di riferimento non solo a livello sportivo, ma anche sul mercato, con alcuni suggerimenti che sarebbero partiti anche da lui, uno di questi è proprio l'aver fatto il nome di Guardiola per la panchina della Juventus.

Il mercato della Juventus

Tutto quindi passerà da chi sarà la guida tecnica della Juventus per la prossima stagione. Indipendentemente dalla permanenza o meno di Allegri, ci attendiamo una sorta di 'rivoluzione' di mercato per la Juventus, con alcune cessioni pesanti che dovrebbero servire per rifondare una rosa che in Champions League ha dimostrato di avere qualche limite qualitativo soprattutto in difesa e a centrocampo. Probabile l'arrivo di almeno due difensori centrali, mentre a centrocampo come nel settore avanzato molto dipenderà dalle eventuali cessioni: in caso di partenza di Khedira, Pjanic e di Douglas Costa, la Juventus potrebbe acquistare ulteriori giocatori di qualità, il sogno per la mediana resta Paul Pogba mentre come sostituto del centrocampista offensivo brasiliano, la dirigenza bianconera potrebbe investire sul giocatore della Fiorentina Federico Chiesa.