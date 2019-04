Clima non proprio disteso in casa Juventus dopo l'1-1 in campionato ottenuto contro l'Inter a Milano. A fare notizia è stata infatti la lite in diretta televisiva tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri. Il commentatore tecnico di Sky ha criticato l'allenatore bianconero, accusandolo del fatto che la Juventus non avrebbe un gioco al livello dei top club europei. Intanto il quotidiano francese Le 10 Sport lancia una provocazione da vero fantamercato: e se Lionel Messi, fresco vincitore della Liga con il suo Barcellona, raggiungesse Cristiano Ronaldo alla Juventus? Secondo il giornale transalpino, la stella argentina avrebbe voglia di vivere una nuova esperienza calcistica dopo i numerosi trionfi con la maglia del club catalano e ha voluto immaginare un futuro alla Juventus per lui. Con Cristiano Ronaldo, suo rivale da sempre, formerebbe certamente la coppia di attaccanti più forti al mondo.

Allegri: 'Abbiamo già Cristiano Ronaldo e siamo contenti così'

"Lionel Messi alla Juventus insieme a Cristiano Ronaldo"; è questa la provocazione lanciata dal quotidiano Le 10 Sport. Stando a quanto riporta il quotidiano francese infatti, il campione sudamericano avrebbe confessato il desiderio di provare un'esperienza calcistica lontano dalla Catalogna, ma non solo. A Messi inoltre mancherebbe il suo amico-rivale Cristiano Ronaldo. Lo stesso asso portoghese non ha mai nascosto il desiderio che Messi potesse raggiungerlo in Italia.

Si tratta di fantasie estreme, ma nel calcio tutto è possibile. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri comunque, dopo la partita contro l'Inter, ha cercato di spegnere ogni voce di mercato che ha accostato Messi alla Juventus. "Ovviamente è sempre bello avere i migliori giocatori al mondo dalla nostra parte, ma noi abbiamo già Cristiano Ronaldo e siamo contenti così".

Gli obbiettivi di calciomercato della Juventus

Intanto la Juventus continua a lavorare con grandissima attenzione sul mercato per la prossima stagione.

Il primo obiettivo per il reparto arretrato rimane De Ligt, valutato però dall'Ajax almeno 100 milioni di euro, cifra altissima per un difensore centrale. Per quanto riguarda il centrocampo invece, stanno salendo le quotazioni di Milinkovic-Savic, soprattutto per il fatto che il suo valore di mercato è calato dopo la stagione disputata sottotono con la maglia della Lazio. Per il reparto offensivo infine il sogno della dirigenza bianconera è Joao Felix del Benfica.