Sarà un mercato ricco in estate, in particolar modo fra i top club 'delusi' soprattutto in Europa: si parla molto di Juventus ma un'altra società pronta a rivoluzionare la sua rosa è il Real Madrid di Zinedine Zidane, che secondo il noto giornale Tuttosport avrà a disposizione un budget notevole per gli acquisti. Si parla di 500 milioni di euro, ed alcuni rinforzi il tecnico francese li avrebbe individuati in casa Juventus, in particolar modo piace il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic, ritenuto da Zidane il regista ideale per aprire un nuovo progetto vincente al Real Madrid.

Pubblicità

La Juventus però valuta il giocatore molto, una somma sicuramente vicina ai 100 milioni di euro, soldi che potrebbero essere utili per rinforzare una rosa, quella juventina, che ha dimostrato di avere bisogno di qualità.

Pjanic piace al Real Madrid

Secondo Tuttosport, il Real Madrid avrà a disposizione per il prossimo mercato estivo ben 500 milioni di euro, e gran parte saranno destinati all'acquisto di centrocampisti di qualità. Uno dei giocatori individuati da Zidane è Miralem Pjanic, che la Juventus valuta una somma vicina ai 100 milioni di euro.

Altro obiettivo del Real Madrid è anche Paul Pogba, che però piace anche alla Juventus: il centrocampista francese sarebbe in uscita dal Manchester United e molto dipenderà dall'eventuale qualificazione della società inglese alla prossima Champions League. A proposito di acquisti, è praticamente vicino al Real Madrid Eder Militao, giovane difensore brasiliano del Porto, che dovrebbe trasferirsi in Spagna per 50 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus inevitabilmente passerà anche delle cessioni ed una di queste potrebbe essere proprio quella di Pjanic, che piace molto al Real Madrid di Zidane.

Pubblicità

Potrebbe esserci una sorta di rivoluzione in casa Juventus, con arrivi che riguarderanno difesa, centrocampo e settore avanzato: in difesa piacciono Varane, Hummels, Manolas, Romero e Ruben Dias mentre a centrocampo il sogno, come già anticipato prima, è Pogba. In alternativa la dirigenza starebbe valutando Kanté del Chelsea e Ndombelé del Lione, ma non è da escludere un'offerta per Isco del Real Madrid. Altra cessione potrebbe riguardare il settore avanzato, con Douglas Costa che è apprezzato molto in Inghilterra, in particolar modo da Tottenham e Manchester City.

In caso di cessione del brasiliano, la dirigenza bianconera starebbe lavorando su Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini e su Joao Felix, giocatore del Benfica che ha lo stesso procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes.