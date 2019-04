Manca praticamente un mese alla conclusione della stagione calcistica ed una delle società più deluse dai risultati è sicuramente la Juventus, che ha visto sfumare nei quarti di finale la possibilità di arrivare fino in fondo alla Champions League. Ecco perché, una volta che ci sarà l'ufficializzazione della permanenza o meno di Allegri sulla panchina, la dirigenza inizierà a lavorare sul mercato, cercando di arricchire la qualità della rosa bianconera. Uno dei giocatori più discussi in questa stagione è Paulo Dybala, che rispetto allo scorso anno, ha avuto un'involuzione soprattutto dal punto di vista realizzativo.

Pubblicità

Nonostante questo, la Juventus dovrebbe ripartire dal suo 10, che in un'intervista a 'Style' ha avuto modo di parlare della sua esperienza a Torino e si è soffermato anche sul mercato, 'suggerendo' alla Juventus due giocatori in grado di dare qualità a qualsiasi squadra.

Dybala suggerisce due giocatori alla Juventus

In un intervista al giornale 'Style', Paulo Dybala si è soffermato sull'esperienza in Italia e di come sia difficile passare dal campionato argentino a quello italiano. Il trasferimento alla Juventus dal Palermo ha evidentemente responsabilizzato l'argentino, che ha poi confermato che si è affidato ad un mental coach per migliorare l'approccio alle partite.

Argomento di discussione è stato anche il Calciomercato, ed il 10 bianconero ha voluto suggerire due giocatori alla Juventus, secondo il quale sono gli unici in grado di saltare un uomo in Italia: si tratta di Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina e Niccolò Zaniolo, mediano della Roma, entrambi i giocatori sono già stati convocati e sono in pianta stabile nella nazionale italiana di Roberto Mancini. Fra l'altro, sono due giocatori che la Juventus starebbe già trattando per la prossima stagione, in particolar modo Chiesa, che potrebbe sostituire il partente Douglas Costa.

Pubblicità

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente da alcune possibili cessioni, come ad esempio quella del già menzionato Douglas Costa ma non sono da escludere neanche quelle di Khedira e di Miralem Pjanic, quest'ultimo piace molto al Real Madrid di Zidane. Di certo, potrebbero arrivare rinforzi in tutti i settori, in difesa piacciono Varane, Hummels, Manolas, Romero e Ruben Dias, mentre a centrocampo il sogno resta sempre Pogba, in uscita dal Manchester United, soprattutto in caso di mancata qualificazione della società inglese alla prossima Champions League.

In avanti, oltre a Niccolò Zaniolo e Federico Chiesa, piace anche Joao Felix, centrocampista offensivo del Benfica sponsorizzato anche da Cristiano Ronaldo. Entrambi i portoghesi hanno lo stesso procuratore, Jorge Mendes.