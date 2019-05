L'attesa principale per il tifoso juventino riguarda l'incontro che si terrà a giorni fra il presidente bianconero Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri. Sarà occasione per Agnelli per esporre i dubbi sul lavoro del tecnico livornese mentre quest'ultimo dovrebbe chiedere garanzie sul rinnovo di contratto e soprattutto sul mercato. Secondo Sky quindi, è probabile quindi che Allegri possa rimanere alla Juventus, andando a smentire le indiscrezioni che lo davano lontano dalla panchina bianconera.

Attesa per incontro Agnelli-Allegri: 5 gli intoccabili, 3 sacrificabili, tra questi Dybala

Le ultime infatti parlano anche di una possibile offerta del Paris Saint Germain per il tecnico livornese, con un ricco contratto da 15 milioni di euro a stagione. Qualora però Allegri resti sulla panchina bianconera, è probabile che possa chiedere alla dirigenza la permanenza di cinque giocatori mentre potrebbero essere tre i sacrificabili sul mercato. Sarà molto importante da questo punto di vista l'approvazione del bilancio, che si terrà a giugno, in cui la Juventus dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Pubblicità

Allegri vorrebbe la permanenza di cinque giocatori

Secondo Sky Sport, una delle garanzie di mercato richieste dal tecnico Allegri in caso di permanenza sulla panchina bianconera è che cinque giocatori siano considerati intoccabili e quindi non vengano messi sul mercato: Szczesny, Bonucci, Chiellini, Cristiano Ronaldo e Matuidi. Allegri quindi vorrebbe partire da questi cinque giocatori per costruire un nuovo progetto vincente con la Juventus mentre tutti gli altri potrebbero essere in bilico e quindi la dirigenza potrebbe ascoltare qualsiasi offerta. Nello specifico però il tecnico livornese avallerebbe la cessione di tre giocatori che comunque hanno molte richieste sul mercato.

Dybala, Pjanic e Mandzukic cedibili

I tre giocatori che per Allegri potrebbero essere ceduti sono Paulo Dybala, Miralem Pjanic e Mario Mandzukix. Secondo Sky Sport infatti, il tecnico livornese sarebbe rimasto deluso dalle prestazioni di questi giocatori e poiché hanno molto mercato, potrebbero essere 'sacrificati' così da poter investire gli eventuali incassi derivanti dalle loro cessioni su giocatori funzionali al gioco del tecnico livornese. A tal proposito l'argentino ha mercato soprattutto in Inghilterra, con il Manchester United che sarebbe pronto ad investire una somma superiore ai 100 milioni di euro.

Pubblicità

Per quanto riguarda invece il regista bosniaco, Paris Saint Germain e Real Madrid potrebbero presentare un'offerta alla Juventus, ma anche qui la società bianconera potrebbe chiedere una somma superiore ai 100 milioni di euro. Mario Mandzukic ha invece molto mercato in Cina.