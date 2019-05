I tifosi bianconeri aspettano l'esito dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri, un confronto che sancirà definitivamente la conferma o meno del tecnico toscano. Ma un altro evento sarà molto importante dal punto di vista del mercato, ovvero l'approvazione del bilancio d'esercizio previsto per giugno 2019, in cui la Juventus dovrebbe confermare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, quattro possibili super colpi a centrocampo: tra questi c'e Kroos

Il motivo di tale perdita è sicuramente l'acquisto di Cristiano Ronaldo dello scorso anno, che dovrebbe portare benefici economici non nell'immediato ma alla lunga. Questo potrebbe significare cessioni pesanti, ma la dirigenza bianconera starebbe lavorando anche su importanti acquisti per incrementare il livello qualitativo della rosa juventina. Secondo Tuttosport, sarebbero quattro i giocatori apprezzati dalla dirigenza, in aggiunta al 'sogno' Paul Pogba.

Pubblicità

La dirigenza starebbe lavorando su quattro giocatori

Secondo Tuttosport, la dirigenza bianconera avrebbe individuato quattro giocatori del Real Madrid per rafforzare la rosa. Piacciono in particolar modo Toni Kroos, Luka Modric, Isco e Casemiro. Sarebbero tutti i giocatori in uscita dalla Spagna, in quanto l'idea della dirigenza del Real è rivoluzionare la rosa, dopo anni di vittorie in Champions League. Il tedesco potrebbe rappresentare una buona opportunità di mercato, un giocatore ideale per alzare il livello qualitativo della mediana bianconera.

Per Modric invece a 'rallentare' la dirigenza potrebbe essere la sua età, mentre per quanto riguarda Casemiro, la trattativa potrebbe risultare difficile (il giocatore è stato valorizzato proprio da Zidane). Il nazionale spagnolo Isco è invece il trequartista ideale anche per Allegri.

Il mercato della Juventus

Il sogno della Juventus resta, come anticipato prima, Paul Pogba, che dovrebbe lasciare il Manchester United. Gli investimenti della Juventus però passano anche dalle cessioni, e i giocatori a rischio trasferimento sono Alex Sandro, Pjanic, Douglas Costa, Mandzukic e Paulo Dybala.

Pubblicità

A proposito del regista bosniaco, piace e molto al Paris Saint Germain e al Real Madrid: la Juventus per il suo mediano vorrebbe almeno 100 milioni di euro. Altro giocatore che ha molto mercato è sicuramente Douglas Costa, piace infatti in Inghilterra a Tottenham e Manchester City. Per il brasiliano la Juventus vorrebbe almeno 60 milioni di euro: la speranza dei bianconeri è che venga convocato per la Coppa America, e che sia un protagonista così che il suo cartellino possa essere rivalutato grazie alle sue prestazioni, dopo un'annata condizionata da numerosi infortuni.