L'attesa dei tifosi bianconeri in questi giorni riguarda in particolar modo l'importante incontro che si terrà fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Secondo le principali indiscrezioni dei media sportivi italiani, la Juventus proseguirà con il tecnico toscano anche la prossima stagione, anche se nel confronto Agnelli esporrà i dubbi sul lavoro di Allegri così come quest'ultimo presenterà delle richieste di mercato (e di ingaggio) al presidente bianconero.

Allegri valuta tre esterni per l'anno prossimo.

E fra le richieste, il tecnico toscano avrebbe suggerito alla dirigenza bianconera l'acquisto di alcuni esterni offensivi, soprattutto considerando le probabili cessioni di Douglas Costa e Paulo Dybala. Due di questi giocano in Premier League, ed uno invece è un centrocampista offensivo di proprietà del Real Madrid.

Le richieste di Allegri

Secondo Rai Sport, il tecnico livornese avrebbe richiesto alla sua dirigenza l'acquisto di alcuni esterni da scegliere in un novero di tre giocatori.

Considerando le possibili partenze di Douglas Costa (che ha molto mercato in Inghilterra, piace a Tottenham e Manchester City, la Juventus lo valuta almeno 60 milioni di euro) e di Paulo Dybala (piace anche lui in Inghilterra, al Manchester United e la Juve vorrebbe almeno 100 milioni di euro per il suo cartellino), potrebbero essere almeno due gli arrivi: i nomi suggeriti da Allegri sarebbero Momo Salah del Liverpool, Alexis Sanchez del Manchester United e James Rodriguez del Real Madrid, che negli ultimi due anni ha giocato in prestito al Bayern Monaco.

Il mercato della Juventus

L'egiziano del Liverpool piace moltissimo ad Allegri ma ha evidentemente un prezzo notevole, considerando anche i prezzi 'esagerati' del calcio inglese. Più facile la pista Alexis Sanchez, che al Manchester United non è mai riuscito a giocare con continuità e che potrebbe arrivare in Italia a prezzo agevolato. D'altronde il cileno in Serie A ha sicuramente espresso il massimo del suo potenziale (il cileno ha giocato nell'Udinese, prima di trasferirsi al Barcellona e poi andare all'Arsenal dal quale il Manchester United lo ha acquistato).

Anche James Rodriguez potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato, soprattutto perché difficilmente potrà restare al Real Madrid in quanto Zidane non lo vede come titolare. La valutazione è di circa 50 milioni di euro, un prezzo vantaggioso considerati i prezzi attuali i mercato. Il colombiano però, sempre secondo Rai Sport, sarebbe il giocatore meno interessante per Massimiliano Allegri dei tre suggeriti, ma tutto in ogni caso dovrebbe passare dalle possibili cessioni di Douglas Costa e di Paulo Dybala.