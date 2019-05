La Juventus potrebbe attuare in estate una vera e propria rivoluzione di mercato. La deludente sconfitta in Champions League ai quarti contro l'Ajax ha messo in evidenza i limiti tecnici di una rosa che ha bisogno di innesti di qualità. Ma molto passerà delle cessioni pesanti, che saranno necessarie per finanziare il mercato. Sono molti i giocatori indiziati a lasciare a Torino, in particolar modo una delle società che guarda attentamente alla rosa bianconera è il Paris Saint Germain.

Calciomercato Juventus, sarebbe pronta un'offerta per Alex Sandro dal PSG

Secondo Tuttomercatoweb.com, la dirigenza francese sarebbe interessata non solo al centrocampista bosniaco Miralem Pjanic, ma anche ad un terzino della Juventus: Alex Sandro, che dopo un inizio carriera notevole in bianconero, ha deluso le aspettative della dirigenza torinese. Questa eventuale cessione però dipenderà molto dalla permanenza o meno di Massimiliano Allegri alla Juventus, in quanto il tecnico toscano lo ritiene uno dei migliori terzini sinistri al mondo.

Pubblicità

Il Paris Saint Germain potrebbe fare un'offerta per Alex Sandro

Già lo scorso anno la società francese avrebbe voluto acquistare il terzino brasiliano, promuovendo un'offerta da 40 milioni di euro, che fu respinta dalla dirigenza bianconera. L'esplosione di Spinazzola potrebbe spingere la Juventus a valutare una sua cessione, con il Paris Saint Germain, come scrive Tuttomercatoweb, che sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 40-45 milioni di euro. La dirigenza bianconera, a differenza dello scorso anno, potrebbe quindi avallare la cessione del terzino sinistro brasiliano.

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus, come si diceva, passerà da alcune cessioni pesanti. Alex Sandro e Pjanic potrebbero essere alcuni degli indiziati a lasciare Torino. Altro giocatore a rischio trasferimento è sicuramente Douglas Costa: il centrocampista offensivo brasiliano ha mercato in Inghilterra, con Tottenham e Manchester City che sarebbero pronti a presentare un'offerta alla Juventus di 60 milioni di euro. Anche Mario Mandzukic potrebbe lasciare Torino, nonostante il recente rinnovo di contratto.

Pubblicità

A centrocampo, in caso di cessione di Pjanic, il sogno resta Paul Pogba, che potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione. La mancata qualificazione alla prossima Champions League della società inglese sarebbe ulteriore incentivo per il mediano francese a lasciare l'Inghilterra, con Real Madrid e appunto Juventus interessate al suo acquisto. Nella società bianconera Pogba è cresciuto a livello professionale ed umano, e anche Cristiano Ronaldo potrebbe convincere il mediano francese a trasferirsi a Torino per cercare di vincere la Champions League.