Uno degli argomenti più chiacchierati in tema Calciomercato di Serie A è sicuramente la situazione panchina in casa Juventus: l'attesa principale infatti riguarda l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che secondo alcune indiscrezioni avrebbero dovuto incontrarsi già dopo il 1 maggio. Sono passati quindi diversi giorni e i dubbi sulla permanenza del tecnico toscano iniziano ad incrementare.

Valcareggi: 'Allegri si ferma un anno e libera la Juve'

A tal riguardo i media sportivi italiani parlano di una possibile offerta del Paris Saint Germain per Allegri, mentre altri danno per scontato che il tecnico toscano possa rimanere anche il prossimo anno sulla panchina della Juventus. A tal proposito ha parlato anche il noto agente sportivo Valcareggi, che a MC Sport ha detto la sua su Allegri e sul futuro della panchina bianconera.

Allegri dovrebbe lasciare la Juventus

Secondo il noto agente sportivo le possibilità che Allegri possa lasciare la Juventus sono notevoli.

Pubblicità

Anzi, secondo l'agente il tecnico toscano potrebbe rimanere fermo un anno e quindi rimanere senza panchina. Ad Agnelli piace Mourinho, ma un'ipotesi valida potrebbe rappresentarla Guardiola. A quanto detto da Valcareggi però grandi possibilità ci sarebbero soprattutto per Antonio Conte alla Juventus, che secondo alcune indiscrezioni, anche per motivi familiari, gradirebbe un ritorno a Torino. Di certo le parole di Valcareggi vanno a scontrarsi con le recenti voci in merito ad un presunto interessamento del Paris Saint Germain per Allegri, con la società francese che sarebbe disposta ad offrire 15 milioni di euro a stagione al tecnico toscano. Per quanto riguarda invece le altre panchine, secondo Valcareggi Sarri potrebbe essere una possibilità per il Milan.

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus dipenderà inevitabilmente dalla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera. Di certo dovremmo attendere anche delle cessioni, in quanto dovrebbero servire per finanziare il mercato: Alex Sandro, Pjanic, Douglas Costa sono solo alcuni dei giocatori che la Juventus potrebbe cedere. In difesa dovrebbero arrivare almeno due difensori centrali mentre a centrocampo il 'sogno' è Paul Pogba, che è in uscita dal Manchester United, a maggior ragione dopo la mancata qualificazione della società inglese alla prossima Champions League.

Pubblicità

Il mediano francese piace a Real Madrid e appunto alla Juventus, società in cui è cresciuto professionalmente ed umanamente. Inoltre anche Cristiano Ronaldo, secondo alcune indiscrezioni, approverebbe l'acquisto del francese e potrebbe quindi convincerlo, qualora ce ne fosse bisogno, a trasferirsi a Torino.