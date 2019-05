Suggestione e nulla più, ma è una provocazione che farebbe piacere ai milioni di tifosi juventini: il noto giornale francese 'Le 10 Sport' ha lanciato una vera e propria bomba di mercato, anche se sarebbe giusto definirla 'provocazione', riguardante la possibilità che Leo Messi possa lasciare Barcellona per trasferirsi alla Juventus, per andare a giocare con il suo amico/rivale sportivo Cristiano Ronaldo. Come è noto, entrambi hanno espresso la 'mancanza' l'un dell'altro, in un duello durato tanti anni in Spagna, e secondo il giornale francese, Messi sarebbe stuzzicato dall'idea di provare un'esperienza, prima o poi, lontano da Barcellona.

Ovviamente, come ribadiamo, si tratta più di una suggestione che di altro, ma come sappiamo il mercato è imprevedibile, basta ricordare il clamoroso trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus, impensabile per molti e invece divenuto realtà l'anno scorso.

Suggestione Messi alla Juventus

Il noto giornale francese 'Le 10 Sport' ha lanciato quindi questa provocazione, ma resta evidentemente una possibilità remota quella riguardante l'addio di Messi al Barcellona, da sempre la sua seconda casa.

Inoltre a livello economico sarebbe una spesa difficilmente sostenibile per la Juventus quella dell'acquisto e soprattutto dell'ingaggio di Messi, dopo lo 'sforzo' economico già compiuto per l'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino. Quello che è certo è che il portoghese vuole una Juventus di qualità e starebbe stimolando la dirigenza ad investire in maniera massiccia sul mercato per cercare di essere competitivi soprattutto in Champions League.

Il mercato della Juventus

Se l'arrivo di Messi alla Juventus è più di tutto una vera e propria suggestione, tale potrebbe non rivelarsi l'arrivo di Pogba a Torino.

Molto dipenderà dall'eventuale qualificazione o meno del Manchester United alla prossima Champions League, che dopo il pareggio contro il Chelsea nell'ultima giornata di Premier League vede allontanarsi la possibilità di giocare la massima competizione europea la prossima stagione. Gli arrivi della Juventus dovrebbero riguardare anche la difesa, con almeno due difensori centrali che potrebbero arricchire la rosa bianconera. Piacciono Varane, Hummels, Manolas e come giovani De Ligt e Ruben Dias mentre nel settore avanzato molto dipenderà dalla cessione di Douglas Costa.

Difficilmente il brasiliano resterà a Torino, interessa a Tottenham e Manchester City ed ha una valutazione di almeno 60 milioni di euro. Come possibile sostituto piace Federico Chiesa della Fiorentina e la prova dell'interesse bianconero è la presenza di Paratici a Firenze nell'ultimo match di campionato fra Fiorentina e Sassuolo.