In questi giorni si sono scatenati diversi rumors che vorrebbero Guardiola sulla panchina della Juventus. Logicamente, almeno fino ad oggi, bisogna attenersi ai fatti e soprattutto alle parole di Andrea Agnelli, il quale ha confermato Massimiliano Allegri. La parola fine alle voci che stanno circolando in queste ore verrà messa solo ed esclusivamente quando il numero 1 della Juve e il tecnico livornese si incontreranno per decidere il futuro. In questo summit probabilmente Agnelli e Allegri decideranno definitivamente se proseguire insieme oppure separsi.

In attesa di scoprire l'esito di questo summit, il giornalista Ilario Di Giovambattista a Radio Radio si è espresso proprio sulla questione relativa all'allenatore bianconero, sottolineando di aver ricevuto conferme dalla Spagna che parlano di un contatto tra il club campione d'Italia e Pep Guardiola.

Di Giovambattista parla di Guardiola

Ilario Di Giovambattista a Radio Radio ha svelato un curioso retroscena che ha per protagonisti la Juventus e Pep Guardiola: "Dalla Spagna mi arrivano conferme di quanto ha detto da noi Mario Mattioli", ha spiegato il giornalista, il quale poi ha aggiunto che la Juve avrebbe chiamato Guardiola e che adesso il tecnico del City e il suo staff starebbero valutando la proposta dei bianconeri. Lo staff starebbe riflettendo sulla possibiliutà di accettare o meno la proposta di sedersi sulla panchina dei campioni d'Italia.

Attesa per l'incontro Allegri - Agnelli

A breve, come confermato da Tuttosport, è molto probabile che vada in scenda l'incontro tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Da Agnelli nei riguardi del tecnico potrebbe arrivare un prolungamento di contratto e un adeguamento economico. Ad oggi Allegri è legato a Campioni d'Italia fino al 2020, con uno stipendi di circa 7,5 milioni. Nell'incontro in programma nelle prossime giorante, la società bianconera e l'allenatore parleranno anche di mercato e probabilmente decideranno le sorti di Douglas Costa e Paulo Dybala, che in estate potrebbe lasciare Torino.

Dunque non resta che attendere gli sviluppi del summit tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri per capire qualcosa in più sul futuro della Juve e soprattutto se le voci che riguardano il possibile approdo a Torino di Guardiola siano veritiere o meno. Di certo al momento tutto lascia intendere che Massimiliano Allegri sarà ancora il tecnico della Juventus anche nella prossima stagione, clamorose sorprese permettendo. Intanto, in attesa di incontrare il suo presidente, l'allenatore livornese pensa al derby di venerdì.

La stracittadina ha sempre un sapore speciale, anche se la Juve per il derby di quest'anno ha un obiettivo ben preciso spingere Cristiano Ronaldo sul trono dei marcatori di Serie A.