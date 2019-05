Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, la Juventus sta cercando un suo degno sostituto. I nomi al vaglio sono moltissimi e il sogno della dirigenza Campione d'Italia sarebbe Pep Guardiola. Il tecnico, però, dovrebbe restare al Manchester City anche la prossima stagione.

La Juve vorrebbe comunque fare dei tentativi per provare a convincere Guardiola. L'allenatore ex Bayern oggi è a Milano per impegni personali ma la sua presenza in Italia ha generato diverse voci di mercato. Gli occhi sono tutti puntati proprio su Guardiola che sembra essere il sogno segreto di Andrea Agnelli.

Mario Gago Huerta di Radio Onda Cero, tramite un tweet, ha dato quello che potrebbe essere un importante indizio. Il giornalista ha sottolineato che Guardiola ha scelto come hotel per il suo soggiorno milanese palazzo Parigi quartier generale di Fabio Paratici.

Juventus, il sogno è Guardiola

Il ds, quando è a Milano, si trova sempre in quell'albergo nel quale intavola la maggior parte delle trattative di mercato dei bianconeri. Dunque in molti si domandano se la scelta del tecnico del City sia solo una coincidenza. L'altra domanda che sorge spontanea è Paratici e Guardiola si saranno visti? Intanto i tifosi della Juve sperano che possa esserci davvero qualcosa e vedrebbero di buon occhio l'approfondimento del tecnico catalano a Torino.

Guardiola en Milán estos días. Ha coincidido en un hotel con Fabio Paratici (director deportivo #Juventus) y en Turín siguen soñando con el entrenador catalán... — Mario Gago Huerta (@gago_mario) 21 maggio 2019

La Juve sogna Guardiola e non solo

Se il sogno della Juve per la panchina è Pep Guardiola, il sogno per il centrocampo è Paul Pogba. Il francese domenica era a Torino per presenziare alla festa di addio di Andrea Barzagli. Le foto del francese nel locale dove si è tenuto il party del difensore toscano hanno scatenato la fantasia dei tifosi che sperano di rivederlo in bianconero.

Dunque adesso non resta che attendere le mosse della Juve che per arrivare al centrocampista potrebbe utilizzare le carte Raiola e Adidas. Il ritorno di Pogba rinforzerebbe e anche di molto il centrocampo e si unirebbe a giocatori di spessore come Emre Can, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi e Rodrigo Bentancur. A loro ovviamente va aggiunto anche il nome del neo acquisto Aaron Ramsey.

Ramsey è a Torino per curarsi

Da diversi giorni Aaron Ramsey è a Torino e i tifosi bianconeri hanno già avuto modo di vederlo sugli spalti dell'Allianz Stadium visto che domenica l'ex Arsenal era presente alla festa scudetto.

Il gallese si trova già in Italia perché vuole curarsi e lo sta facendo al JMedical perché vuole arrivare completamente ristabilito al ritiro estivo. Dunque Ramsey è già al lavoro in vista della prossima stagione. Questa mattina, invece, Joao Cancelo è stato operato al naso per ridurre la frattura rimediata domenica sera. L'intervento al quale è stato sottoposto il portoghese è perfettamente riuscito.