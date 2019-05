Ieri sera la Juventus ha festeggiato il suo ottavo scudetto consecutivo davanti ai suoi tifosi. I Campioni d'Italia hanno vissuto una serata fantastica e celebrazioni per il titolo sono state davvero in grande stile. All'Allianz Stadium è andata in scena una premiazione molto suggestiva con un magnifico gioco di luci e fuochi d'artificio.

Ieri è stata anche l'occasione di salutare Andrea Barzagli e Massimiliano Allegri. Il pubblico ha tributato loro un meraviglioso saluto, i tifosi hanno esposto anche diversi striscioni per congedare due leggende juventine. Dopo la festa allo stadio i giocatori si sono spostati alle OGR - Officine grandi riparazioni di Torino per continuare i festeggiamenti. In particolare il party era dedicato ad Andrea Barzagli e tutti i suoi compagni non sono voluti mancare.

Juventus, Pogba presente alla festa di Barzagli

A questa festa c'era anche un ospite a sorpresa ovvero Paul Pogba.

Ieri sera, Andrea Barzagli ha salutato la Juve visto che a fine anno lascerà il calcio. Il numero 15 juventino dopo la festa allo stadio ha proseguito i festeggiamenti con amici e compagni alle OGR di Torino. A questo party c'era un ospite inatteso, infatti, sono apparse sui social diverse immagini che ritraevano Paul Pogba. Il francese era dunque presente alla festa per Andrea Barzagli a testimonianza del bel rapporto che c'è ancora tra il giocatore del Manchester United e gli ex compagni della Juve.

Ovviamente la presenza di Pogba a Torino ha scatenato i tifosi della Vecchia Signora che sperano di poter rivedere in bianconero il centrocampista classe '93.

Tanti ospiti alla festa scudetto

Ieri sera, alla festa scudetto della Juve c'erano tanti ospiti importanti e sulle tribune dell'Allianz Stadium sono apparsi anche Aaron Ramsey che da luglio diventerà ufficialmente un giocatore bianconero, Fernando Llorente e Gigi Buffon. I due ex campioni juventini non hanno voluto mancare alle celebrazioni per l'ottavo scudetto consecutivo.

Ronaldo e Bernardeschi felici per lo scudetto

Ieri sera, dopo aver sollevato al cielo di Torino la coppa scudetto, molti giocatori hanno postato alcune foto sui loro profili social. Fra questi c'è Cristiano Ronaldo che su Instagram si è detto felice di aver conquistato il suo secondo trofeo da quando è alla Juventus. Anche Federico Bernardeschi ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria dello scudetto e poi ha voluto ringraziare e salutare Andrea Barzagli e Massimiliano Allegri postando un lungo messaggio su Instagram.

Il numero 33 juventino ha sottolineato quanto sia forte il suo legame con il difensore toscano che oltre ad essere un compagno di squadra è soprattutto un amico. Bernardeschi ha riservato bellissime parole anche per Allegri al quale ha augurato il meglio.