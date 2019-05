L'Inter si sta muovendo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dato indicazioni importanti su quali saranno i profili che il club inseguirà, puntando su giocatori di grande personalità e che possano sviluppare attaccamento alla maglia. La priorità sarà quella di ritoccare il centrocampo, essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista tecnico.

Inter, Milinkovic-Savic nel mirino

Gli unici che sembrano certi della permanenza sono Radja Nainggolan che in queste ultime partite ha fatto intravedere il giocatore ammirato alla Roma e Marcelo Brozovic, vero intoccabile dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.

Obiettivo Milinkovic-Savic

L'Inter farà almeno un grande colpo a centrocampo per cercare di alzare il tasso tecnico. Lo scorso anno è stato molto vicino Luka Modric che il Real Madrid non ha voluto lasciar andare nonostante il contratto in scadenza a giugno 2020.

Pubblicità

Questa estate, invece, l'obiettivo numero uno della società nerazzurra potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo rappresenterebbe il vero sogno di mercato dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Il dirigente interista ha seguito il giocatore già lo scorso anno, cercando di portarlo alla Juventus ma senza riuscirci. In questi mesi i contatti con il patron della Lazio, Claudio Lotito, sono stati continui e questa volta il presidente biancoceleste sembra pronto a trattare la sua cessione rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno, quando ha rifiutato offerte importanti.

Milinkovic-Savic si sposerebbe sia con il modulo di Luciano Spalletti, sia con quello di Antonio Conte, sempre in corsa per sedersi sulla panchina nerazzurra.

La trattativa

Inter e Lazio potrebbero dunque sedersi al tavolo delle trattative al termine di questa stagione. Entrambe le società, infatti, vogliono essere certe di quello che sarà il loro futuro. I nerazzurri sono sempre più vicini alla qualificazione in Champions League avendo quattro punti dii vantaggio sulla quarta in classifica a quattro giornate dal termine con due partite in programma in casa contro avversari abbordabili come Empoli e Chievo Verona.

Pubblicità

I biancocelesti, invece, si giocano tutto in queste ultime partite, ma rischiano tanto visto che potrebbero anche restare fuori dall'Europa.

La valutazione di Milinkovic-Savic si è abbassata notevolmente dopo una stagione al di sotto delle aspettative rispetto a quanto fatto vedere lo scorso anno. Il centrocampista serbo potrebbe lasciare la Lazio per una cifra tra i settanta e gli ottanta milioni di euro. I nerazzurri potrebbero cercare di inserire una contropartita tecnica nell'affare.

Pubblicità

Sul piatto potrebbero finire Yann Karamoh e Joao Mario, giocatori che non sembrano rientrare nei piani del club per i prossimi anni.