Dalla Spagna arrivano ottime notizie per la Juventus e per le altre pretendenti al giocatore: De Ligt, difensore centrale in forza all'Ajax, non è più così convinto di passare al Barcellona, come si era ipotizzato qualche giorno fa. La società blaugrana si è mossa in tempo per bloccare l'acquisto di De Jong, sempre dall'Ajax, creando quell'asse di mercato che può interessare altri componenti della rosa, molto valida, a disposizione del mister Ten Hag.

De Light festeggia dopo il gol contro la Juventus

Tra gli elementi più validi c'è sicuramente il centrale difensivo che, soprattutto in Champions League, ha messo in mostra tutto il suo talento, sia in fase di interdizione che in fase di sviluppo dell'azione. Doti tecniche e caratteriali che hanno stregato mezza Europa, con squadre di tutti i maggiori campionati pronte ad accaparrarselo.

Cosa è cambiato nella trattativa?

L'agente del ragazzo è un certo Mino Raiola, uno dei più importanti agenti che il nostro calcio conosce.

Pubblicità

Proprio l'agente sembra aver chiesto cifre spropositate per il suo assistito, in attesa che si inseriscano nella trattativa formazioni come Juventus o Bayern Monaco. Un'asta al rialzo che non sembra far felici i dirigenti del Barcellona, ormai certi di aver preso due dei prospetti più importanti del calcio mondiale, ma a quanto pare, almeno per uno, non è ancora cosa fatta. Le trattative sono ancora lunghe, Raiola spera di trarre profitto dalle qualità del suo assistito, pur non essendo certo che altre società siano in accordo con la sua linea di pensiero, difficilmente, ad oggi, le grandi si danno battaglia per un giocatore, preferiscono ritirarsi nel momento in cui l'asta va troppo al rialzo.

Capitolo Juventus

I bianconeri avevano messo da tempo gli occhi sul centrale olandese, ritenendolo un elemento molto valido per il ringiovanimento della rosa attuale. Questa estate il giocatore ha visitato i centri sportivi biancoreri della Continassa e l'Allianz Stadium, restando folgorato dall'organizzazione che la Juventus ha costruito in questi anni. Il ragazzo ha sempre espresso apprezzamento per la Vecchia Signora, così come l'idea di poter giocare a fianco di Cristiano Ronaldo.

Pubblicità

Le difficoltà, in questa trattativa, sono legate all'aspetto economico dell'affare. Per quanto Raiola sia molto addentro agli affari bianconeri, con il forte legame che lo avvicina a Nedved, le cifre si avvicinano agli 80 milioni di euro, una cifra mostre per un difensore, oltre al fatto che è molto probabile che si crei una vera e propria asta per il giocatore. Ci sarà da lavorare, ma non tutto è perduto per le speranze della Juventus e del suo ds Paratici, estimatore di Matthijs De Ligt.