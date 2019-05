I tifosi della Juventus sono in attesa di sapere quando ci sarà il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Dopo il vertice tra il presidente bianconero e il tecnico livornese verranno delineate le linee guida per il futuro. Al momento sembra che non ci saranno scossoni sulla panchina della Juve e Massimiliano Allegri viaggia verso la conferma. Anche se le voci sui suoi possibili sostituti non accennano a diminuire e i nomi più chiacchierati sono quelli di Pep Guardiola e Antonio Conte.

Juventus, tre nomi sarebbero in uscita

In ogni caso Fabio Paratici sembra essere già al lavoro per creare una squadra ancora più forte e probabilmente ci sarà anche qualche cessione. Alcuni giocatori sono reduci da una stagione deludente e in particolare Paulo Dybala e Douglas Costa hanno avuto diversi problemi: il primo ha faticato a trovare il suo posto nello scacchiere tattico della Juve e le sue prestazioni sono state al di sotto delle aspettative, mentre il secondo è stato falcidiato dagli infortuni. Quelli della Joya e del brasiliano non sono i soli nomi in uscita. Infatti, sulla lista dei partenti ci sarebbero anche altri due nomi.

La Juve in estate potrebbe cedere due centrocampisti

Questa estate, la Juve si rifarà il look soprattutto a centrocampo e in difesa, anche se non mancherà qualche cambiamento nemmeno in attacco. Infatti, Paulo Dybala e Douglas Costa potrebbero partire e potrebbero lasciare Torino già nella prossima sessione di mercato. Oltre a questi due giocatori la Juve starebbe pensando di privarsi anche di Sami Khedira. Il tedesco è reduce da una stagione piuttosto difficile nella quale è stato falcidiato dagli infortuni.

Certo Khedira è uno dei giocatori che Allegri apprezza di più visto che quando sta bene sa essere molto importante per la squadra soprattutto a livello tattico. Perciò se la Juve deciderà di privarsi anche di Sami Khedira di certo in entrata si cercherà un nome di assoluto valore. Uno degli obiettivi per rinforzare la mediana dei Campioni d'Italia è Isco, ma il grande sogno di Paratici resta Pogba. Il francese, però, sembra essere un sogno quasi impossibile da realizzare.

Quattro giorni di riposo per la Juve

Dopo la partita contro il Torino Massimiliano Allegri ha deciso di fare un bel regalo ai suoi ragazzi. Infatti, il tecnico livornese ha regalato ben quattro giorni di riposo alla squadra. La Juve si ritroverà alla Continassa mercoledì 8 maggio e svolgerà una seduta pomeridiana. In quell'occasione i Campioni d'Italia inizieranno a preparare la gara di domenica contro la Roma. La Juve andrà nella Capitale per vincere, ma soprattutto l'obbiettivo sarà far segnare Cristiano Ronaldo che vuole diventare capocannoniere della Serie A.